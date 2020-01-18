Белый дом: обвинения в адрес Трампа могут нанести ущерб США

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В заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм говорится, что статьи обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента могут нанести стране и ее институтам значительный ущерб.
Белый дом: обвинения в адрес Трампа могут нанести ущерб США
  • Reuters

«Утверждённые демократами из Палаты представителей статьи импичмента угрожают нанести значительный и долгосрочный ущерб нашим институтам и нашей стране. Президент рассчитывает на завершение этого предвзятого и неконституционного импичмента. Конгрессу пора обратить внимание на работу американского народа и оставить в прошлом такие сфабрикованные политические расследования», — приводит ТАСС слова Гришэм.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, слушания по делу об импичменте в сенате продлятся недолго.

Также сообщалось, что Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

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