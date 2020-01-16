В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа
- Reuters
Об этом сообщает The Hill. Как уточняется, председатель Верховного суда США Джон Робертс будет председательствовать на судебном разбирательстве по делу об импичменте.
JUST IN: Senate formally receives Trump impeachment articles https://t.co/yixtxDtZWfpic.twitter.com/MQfoHhe2na— The Hill (@thehill) January 16, 2020
В декабре 2019 года палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.
Трамп назвал усилия демократов по его импичменту «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США».
Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.