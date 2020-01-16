В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа

Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill. Как уточняется, председатель Верховного суда США Джон Робертс будет председательствовать на судебном разбирательстве по делу об импичменте.

JUST IN: Senate formally receives Trump impeachment articles https://t.co/yixtxDtZWfpic.twitter.com/MQfoHhe2na — The Hill (@thehill) January 16, 2020

В декабре 2019 года палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.

Трамп назвал усилия демократов по его импичменту «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США».

Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.