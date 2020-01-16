В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа

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Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа
  • Reuters

Об этом сообщает The Hill. Как уточняется, председатель Верховного суда США Джон Робертс будет председательствовать на судебном разбирательстве по делу об импичменте.

В декабре 2019 года палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.

Трамп назвал усилия демократов по его импичменту «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США».

Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.

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