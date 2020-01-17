«Подпортить избирательную кампанию»: чего ожидать от суда над Трампом в сенате США

Импичмент 45-го президента США вступил в заключительную фазу: в сенате начались судебные слушания по делу об отстранении Дональда Трампа от власти. Американскому лидеру вменяют «злоупотребление своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Однако, по мнению экспертов, несмотря на решительный настрой оппонентов Трампа и новые материалы по делу о его импичменте, вероятность того, что президент покинет свой пост, невелика. С точки зрения политологов, этот процесс в основном направлен на создание негативного информационного фона вокруг главы государства, чтобы снизить его шансы на переизбрание.

Импичмент 45-го президента США Дональда Трампа перешёл в заключительную стадию — в сенате начался судебный процесс на основании обвинений, выдвинутых против главы государства палатой представителей.

Также по теме «Наделает много шума»: какую роль в импичменте Трампа может сыграть его экс-советник Болтон Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, если...

Вечером 16 января глава Верховного суда США Джон Эдвардс привёл к присяге сенаторов, которым предстоит выступить в качестве присяжных заседателей. За день до этого 228 членов палаты представителей поддержали передачу статей импичмента в сенат, 193 конгрессмена выступили против. Все участники голосования фактически разделились по партийной принадлежности, не считая одного демократа, не поддержавшего импичмент.

Обвинителями на процессе станут демократы Адам Шифф, возглавляющий комитет палаты по разведке, и Джерролд Надлер, возглавляющий комитет по юриспруденции.

Напомним, Демократическая партия обвиняет Дональда Трампа в «злоупотреблении своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Поводом для претензий послужил телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно обвинениям, президент США якобы приостановил выделение Киеву военной помощи в размере $391 млн, принуждая Зеленского начать расследование деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. При этом Байден-старший — наиболее вероятный противник Трампа на президентских выборах 2020 года.

Заключение Счётной палаты



Прежде чем американские сенаторы принесли свои клятвы для того, чтобы быть допущенными к процессу в качестве присяжных, Счётная палата США распространила заявление, которое укрепило позиции демократов.

Так, в заявлении ведомства говорится, что администрация Трампа нарушила закон, заморозив предназначенную Украине военную помощь. В Счётной палате пояснили, что $214 млн из этих средств были переданы Пентагону для выполнения программ военной помощи, а значит, Белый дом не имел права задерживать их передачу по политическим мотивам.

Также по теме «Они допустили ошибку»: как импичмент Трампа может повлиять на предвыборную кампанию демократов Ожидается, что на этой неделе палата представителей конгресса США проголосует за передачу в сенат статей импичмента Дональда Трампа....

«При точном его исполнении законодательство не позволяет президенту подменять положения, принятые конгрессом США, собственными политическими приоритетами. Административно-бюджетное управление удержало средства из политических соображений... а не по причине плановой задержки. Из чего мы делаем вывод, что управление нарушило закон «О контроле за расходованием бюджетных средств», — говорится в отчёте Счётной палаты.

В ответ административно-бюджетное управление Белого дома заявило, что не согласно с таким заключением.

«Мы не согласны с мнением Счётной палаты США. Управление пользуется своими полномочиями по распределению средств для обеспечения надлежащего расходования долларов налогоплательщиков в соответствии с законодательством и приоритетами президента», — приводит Fox News ответ официального представителя управления Рэйчел Семмел.

Более того, высокопоставленный чиновник из администрации президента США рассказал каналу Fox News, что, по мнению окружения Трампа, Счётная палата пытается вклиниться в процесс импичмента в тот момент, когда СМИ уделяют этой теме особо пристальное внимание.

«Отчёт Счётной палаты — крайне очевидное превышение полномочий, они пытаются воспользоваться очередной шумихой в СМИ», — заявил собеседник Fox News.

Новые доказательства

Ранее демократы также заявили, что в их распоряжении имеются новые доказательства вины Дональда Трампа, а именно — переписка соратника и адвоката президента Рудольфа Джулиани, в которой тот настойчиво добивается от представителей украинского правительства начать антикоррупционное расследование в отношении семьи Байден.

Активисты в здании конгресса требуют отстранения Трампа от власти

Reuters

© Michael A. McCoy

Эти данные предоставил украинско-американский бизнесмен Лев Парнас, который сам сейчас находится под следствием в США по обвинениям в организации незаконного финансирования ряда американских политиков.

Новые доказательства дали руководству Демпартии в конгрессе повод заявить о том, что отстранение Трампа от власти — якобы уже решённое дело.

«Если у кого-то из моих коллег были сомнения относительно материалов для рассмотрения на разбирательстве в сенате, невероятные открытия, сделанные на этой неделе, должны их развеять», — заявил сенатор из Нью-Йорка Чак Шумер, лидер демократического меньшинства верхней палаты американского парламента.

При этом глава республиканцев в сенате Митч Макконнелл отметил, что в задачу верхней палаты не входит укрепление дела, составленного на основе «халтурного расследования», проведённого демократами. Сенат не будет «переделывать их домашнюю работу и заново проводить расследование» с учётом новых материалов, которыми демократы хотят дополнить дело, подчеркнул политик.

Партийные линии

Несмотря на новые материалы, которые Демпартия планирует приобщить к делу, отстранение Дональда Трампа от власти как итог этого судебного процесса маловероятно, считают эксперты. Для вынесения обвинительного приговора необходимо две трети голосов сенаторов — не менее 67 из 100. Республиканская партия после промежуточных выборов в конгресс обладает преимуществом в сенате, занимая 53 кресла.

Сенаторы-демократы комментируют передачу импичмента в верхнюю палату конгресса США

© Joshua Roberts/Reuters

Это означает, что не менее 20 сенаторов-республиканцев должны будут поддержать сторону обвинения — демократов. По мнению политологов, с учётом предстоящих выборов такое решение для любого республиканца будет равносильно политическому самоубийству.

«Думаю, что на Трампе вся эта ситуация никак не отразится, а на демократах оставит след. Республиканцы сейчас попытаются не только оправдать Трампа, но и ударить по Байдену, чтобы усилить свои позиции», — отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Схожую точку зрения в интервью RT высказал и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Также по теме «Трамп бы в это время улизнул»: почему Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не станет давать показания в сенате в рамках процедуры отстранения от власти...

«Исходя из того, что голосование в палате представителей шло исключительно по партийному разделу и дисциплина оказалась высокой, есть основания предполагать, что точно так же голосование будет проходить и в сенате, где дисциплину будет ещё проще соблюдать, потому что там меньше политиков, соответственно, больше возможностей оказать влияние на отдельных законодателей», — считает аналитик.

По его мнению, руководство республиканской партии в сенате рассчитывает ускорить процедуру и таким образом побыстрее оправдать Трампа, однако этот процесс, скорее всего, всё равно негативно отразится на 45-м президенте США.

«Импичмент создаёт в стране неблагоприятную атмосферу для главы Белого дома. Эта процедура сама по себе бессмысленная, потому что скоро начинаются праймериз, но она нужна для того, чтобы подпортить Трампу избирательную кампанию», — полагает Рогулёв.

Константин Блохин подчёркивает, что главная цель всего процесса импичмента — не отстранить президента от власти, а создать вокруг него негативный информационный фон, чтобы повлиять на его шансы переизбраться.

«Если Трампа в конечном итоге оправдают, то он, безусловно, запишет это себе как внутриполитическую победу, поскольку он любит заносить в свой список всё, даже то, чего он по факту не делал, например уничтожение ИГ*. Несомненно, он после этого также заявит, что начнёт ответные действия в отношении политиков, которые инициировали этот процесс, в том числе и Нэнси Пелоси», — резюмировал Блохин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.