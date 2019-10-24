«Игнорировать эту опасность становится сложнее»: посол РФ в США о планах конгресса признать бойцов «Азова» террористами

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал письмо американских конгрессменов с требованием признать украинский «добровольческий полк» «Азов» террористической организацией. По его словам, это говорит о понимании угрозы, которую представляет данное боевое подразделение. Ранее 40 членов палаты представителей направили в Госдепартамент письмо, в котором рекомендовали признать «Азов» националистической военизированной организацией.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал письмо 40 членов палаты представителей США к Госдепартаменту с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» террористической организацией.

«Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют «Азов» и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее», — приводит его слова Facebook посольства.

Ранее, 16 октября, члены палаты представителей американского конгресса написали письмо в Госдепартамент, в котором назвали «Азов» «широко известной украинской ультранационалистической военизированной организацией, открыто принимающей неонацистов в свои ряды».

Автором письма выступил конгрессмен-демократ из штата Нью-Йорк Макс Роуз. Помимо него документ подписали ещё 39 парламентариев. По их словам, несмотря на недолгое время существования этого подразделения, оно уже несколько раз оказывалось в центре скандалов.

«Несмотря на относительно короткую историю этой группировки, ООН был зафиксирован ряд случаев нарушения прав человека и применения пыток. По данным ФБР, вопреки этим фактам «Азов» годами продолжает вербовать, радикализировать и осуществлять подготовку американских граждан», — заявили конгрессмены.

Конгрессмены опираются на заявление сотрудника ФБР Скотта Бирвёрта. В 2018 году он выступал в ходе рассмотрения дела членов группировки Rise Above Movement, устроивших беспорядки в Шарлотсвилле в 2017 году. По его словам, четыре члена этого движения были связаны с «Азовом». «Основываясь на моей профессиональной подготовке и опыте, я знаю, что батальон «Азов» является полувоенным подразделением украинской Национальной гвардии. Его часто ассоциируют с нацистской идеологией, а также использованием соответствующей символики. По некоторым данным, члены организации могли принимать участие в обучении и радикализации находящихся в США организаций белых расистов», — говорил Бирвёрт.

Конгрессмены также нашли связь между «Азовом» и терактами, осуществлёнными в США. Они отметили, что устроивший теракты в Крайстрчерче в Новой Зеландии Брентон Таррант заявлял о своих связях с «Азовом». При этом стрелки, устраивавшие нападения в США, утверждали, что на них повлиял новозеландский теракт.

«Бойня в новозеландском Крайстчерче стала поворотным моментом в борьбе с терроризмом. В своём манифесте стрелок утверждал, что тренировался в полку «Азов» на Украине и постоянно носил связанную с ним неонацистскую символику. По словам стрелков из Поуэя и Эль-Пасо, непосредственное влияние на них оказали теракты в Крайстчерче. Связь между «Азовом» и терактами в Америке очевидна», — подчеркнули они.

Отметим, что сам «Азов» обвинения в свой адрес отрицает. Комментируя письмо американских конгрессменов, радикалы назвали «информационной атакой» на Украину.

«Такое нельзя оставлять без реакции»

Говоря о проявлении национализма на Украине, Антонов также напомнил, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил выступление музыкальной группы «Сокира Перуна» в Киеве. Этот коллектив известен своей праворадикальной позицией.

По словам Антонова, если оставить это без реакции, «произойдёт как в Латвии, где до публичной героизации подразделений Ваффен-СС опустился министр обороны Артис Пабрикс».

«Такое нельзя оставлять без реакции, — заявил Антонов РИА Новости. — Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и в странах Балтии».

В качестве первого шага, допустил посол России, Вашингтон мог бы поддержать предлагаемый Россией проект резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Учитывая реакцию американских конгрессменов, можно констатировать, что проблема украинских националистов ощущается теперь и в США, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Это, видимо, настолько очевидно, что фиксируется правоохранительными органами в США, То, что американские конгрессмены высказались за запрет, свидетельствует о том, что эта проблема достигла США и стала чревата сложностями», — сказал он RT.

«Мешают разведению сил»

«Азов» был создан в 2014 году для участия в боях на востоке Украины. В том же году он был включён в официальную структуру МВД страны. С самого начала он формировался преимущественно из членов праворадикальных украинских организаций.

ООН неоднократно фиксировала преступления бойцов «Азова» в Донбассе. В частности, речь идёт о массовых изнасилованиях, похищениях, пытках и избиениях. Также в документах сообщается о грабежах, разбое и убийстве мирных жителей со стороны членов этого подразделения.

Так, в 14-м отчёте УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека, выпущенном в 2016 году, упомянут эпизод, когда бойцы «Азова» взяли под стражу жителя Мариуполя 28 января 2015 года. До 6 февраля они подвергали его пыткам, избиениям и допросам. В том числе при помощи электрического тока, противогаза, воды и приковывая наручниками к турнику. Только 7 февраля его передали в СБУ, где и оформили задержание официально.

В июне 2018 года четыре западные правозащитные организации — Human Rights Watch, Freedom House, Amnestey International и Front Line Defenders — обратились к властям Украины, чтобы те взяли под контроль ситуацию с националистами и привлекли их к ответственности за совершённые преступления.

Примечательно, что в конгрессе США уже выступали с критикой этого формирования. Палата представителей в 2015 году приняла поправку, запрещающую Пентагону использовать средства для финансирования «Азова». Однако этот пункт был включён в бюджет только в 2017 году.

Вероятнее всего, конгрессмены не смогут в этот раз добиться большего, чем запрет на финансирование «Азова», считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Сейчас эта ситуация обострилась в связи более широкой политической игрой: люди из «Азова», ультраправые группы, мешают разведению сил на востоке Украины, мешают реализации Минских соглашений, — сказал он в разговоре с RT. — Пока это ограничится таким положением и, скорее всего, в очередной раз будет принято решение, что никакая материальная, военная помощь США не может попадать руки этого полка».

«Мощная, агрессивная политическая сила»

В России также выступали с критикой «Азова». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале отмечала, что официальные власти используют этот батальон для карательных операций в Донбассе.

«Это группировка, представители которой известны своими праворадикальными взглядами, неоднократно использовалась киевским режимом для проведения карательных акций против мирного населения Донбасса, за что рядом американских конгрессменов была названа неонацистским формированием», — говорила она в ходе брифинга.

Националисты на Украине в целом имеют очень сильные политические позиции, отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Национализм на сегодняшней Украине — это мощная, агрессивная политическая сила. Они диктуют условия правительству и, в случае отказа, открыто заявляют о готовности к свержению действующей власти», — сказал он RT.

По словам Оленченко, националисты использовались в период президентства Петра Порошенко как политический инструмент.

«В период президентства Порошенко национализм не только поддерживался, но и стимулировался. Он использовался Порошенко для подавления инакомыслия на Украине и для запугивания населения. Даже последние события, связанные с намерениями киевских властей нормализовать ситуацию вокруг ДНР и ЛНР, натолкнулась на сопротивление именно со стороны националистов», — подчеркнул эксперт.

На масштабы влияния радикалов указывает и то, что Киев порой саботирует свои международные договорённости, опасаясь вступать с националистами в противоречие, считает Оленченко.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.