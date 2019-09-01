Пять погибших и 21 пострадавший: в Техасе неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В Техасе неизвестный мужчина устроил стрельбу на дороге между городами Мидленд и Одесса. Он открыл огонь по полицейскому, остановившему его машину для досмотра. Затем преступник продолжил расстреливать мирных граждан на улицах Одессы. В ходе перестрелки с офицерами полиции нападавший был ликвидирован. В результате атаки погибли пять человек, ещё 21 пострадал.

В американском штате Техас мужчина устроил стрельбу на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. По информации полицейского департамента Одессы, нападавший открыл огонь по сотруднику правоохранительных органов, остановившему его машину для досмотра.

«В субботу, 31 августа 2019 года, примерно в 15:25 по местному времени сотрудники Управления общественной безопасности остановили автомобиль на автомагистрали I-20 между городами Мидленд и Одесса. Водитель транспортного средства открыл огонь по патрульному и попытался скрыться в западном направлении, выстрелив в ещё одного человека», — указано в заявлении на сайте местной полиции.

Затем мужчина переместился в Одессу, где открыл огонь по прохожим.

«Подозреваемый устроил стрельбу в городе Одесса, где угнал почтовый автофургон. Мужчина расстреливал беззащитных граждан по всему городу, а потом направился к кинотеатру Cinergy», — отмечается в полицейском сообщении.

Изначально поступала информация, что нападавших может быть двое, но вскоре выяснилось, что атаку совершил один человек. В полиции сообщили, что преступник был ликвидирован у кинотеатра. По последним данным, он успел убить пять человек и ранить 21.

«Подозреваемый ранил сотрудника полицейского управления Одессы и сотрудника полицейского управления Мидленда и был убит в результате ответного огня со стороны блюстителей порядка. На данный момент известно по меньшей мере о 21 раненом и пяти погибших», — сообщают правоохранители.

Шеф одесской полиции Майкл Герке описал нападавшего как «белого мужчину возрастом около 35 лет». Он также отметил, что у правоохранителей пока нет точной информации о его личности.

Также неизвестно, могли ли при стрельбе в Техасе пострадать иностранные граждане. Об этом написало генеральное консульство России в Хьюстоне в Twitter.

Полицейская машина рядом с больницей, куда доставили жертв массовой стрельбы в Одессе

AFP

© Cengiz Yar / Getty Images

«Департамент информации полиции г. Одессы (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении дипучреждения.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своём Twitter, что генеральный прокурор США информировал его о случившемся.

«ФБР и правоохранительные органы задействованы полностью», — добавил он.

Предыдущие атаки

Ранее в августе в США произошли ещё несколько инцидентов с массовыми расстрелами граждан. Утром 3 августа в техасском городе Эль-Пасо мужчина открыл огонь в магазине Walmart. На месте погибли 20 и пострадали ещё 26 человек, двое из которых впоследствии скончались от полученных ран. Как стало известно позднее, преступление было совершено на почве нетерпимости. Незадолго до трагедии стрелок опубликовал на имиджборде 8chan манифест, в котором высказывался против увеличения числа мигрантов из Мексики в США и описывал свою атаку как ответ на якобы «латиноамериканское вторжение в Техас».

Спустя некоторое время, утром 4 августа, стрельба произошла в городе Дейтон (штат Огайо) — преступник открыл огонь по прохожим у бара Ned Peppers. Полиции удалось ликвидировать его практически сразу после начала стрельбы, однако он успел убить 9 человек, в том числе свою сестру, и ранить 27.

В этот же день в Чикаго мужчина стал расстреливать людей, собравшихся в парке на детской площадке. Стрельба велась из окна чёрного Chevroler Camaro. Нападавший ранил семерых человек.

Дискуссии об ограничении оборота оружия

Череда инцидентов спровоцировала возобновление в политических кругах США дискуссии по поводу ужесточения контроля за оборотом оружия. 9 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала Дональда Трампа собрать сенат, находившийся тогда на каникулах, чтобы в срочном порядке рассмотреть законопроект об ужесточении контроля над оружием.

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«Сегодня как спикер палаты представителей я пишу Вам с просьбой срочно созвать сенат США, чтобы рассмотреть законопроект о предотвращении насилия с применением огнестрельного оружия, который уже был принят палатой представителей и поддержан обеими партиями», — обратилась она к президенту.

Однако лидер республиканцев в верхней палате парламента Митч Макконелл тогда отказался вернуть сенат с каникул.

«Мы проведём эти двухпартийные прения, и, когда мы вернёмся (с каникул. — RT), надеюсь, мы сможем договориться и на деле принять что-то. Я хочу выработать закон, а не просто видеть такого рода политическую пикировку», — заявил он.

Сам президент США после массовых расстрелов в начале августа призвал принять закон, требующий проверки биографии покупателей оружия, хотя ранее выступал против таких инициатив.

«Республиканцы и демократы должны объединиться и ввести проведение предварительных проверок биографических данных, возможно, соединив этот законодательный акт со столь необходимой иммиграционной реформой», — написал Трамп в своём Twitter.