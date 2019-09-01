Генконсульство России обратилось к семьям погибших при стрельбе в Техасе

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Генконсульство России в Хьюстоне выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в городе Одесса, штат Техас.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — сообщило российское дипломатическое представительство в Twitter.

Согласно данным дипломатов, в результате стрельбы иностранные граждане не пострадали.

Ранее в полиции подтвердили, что в результате стрельбы погибли пять человек и ещё 21 получил ранения.

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