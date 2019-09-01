Генконсульство России обратилось к семьям погибших при стрельбе в Техасе
«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — сообщило российское дипломатическое представительство в Twitter.
🇷🇺Департамент информации полиции г.Одесса (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших.— Russia in Houston (@RusCons_TX) August 31, 2019
🇺🇸We express sincere condolences to the families of victims. https://t.co/Qchx4g3Lhk
Согласно данным дипломатов, в результате стрельбы иностранные граждане не пострадали.
Ранее в полиции подтвердили, что в результате стрельбы погибли пять человек и ещё 21 получил ранения.