Генконсульство России обратилось к семьям погибших при стрельбе в Техасе

Генконсульство России в Хьюстоне выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в городе Одесса, штат Техас.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — сообщило российское дипломатическое представительство в Twitter.

🇷🇺Департамент информации полиции г.Одесса (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших.

🇺🇸We express sincere condolences to the families of victims. https://t.co/Qchx4g3Lhk — Russia in Houston (@RusCons_TX) August 31, 2019

Согласно данным дипломатов, в результате стрельбы иностранные граждане не пострадали.

Ранее в полиции подтвердили, что в результате стрельбы погибли пять человек и ещё 21 получил ранения.