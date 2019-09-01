Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

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Пять человек погибли и ещё 21 получил ранения в результате стрельбы в городе Одесса, штат Техас.

Об этом сообщает MSNBC в Twitter со ссылкой на представителя правоохранительных органов города. 

«Что же касается потерь среди мирного населения, то у нас не менее 21-го пострадавшего и по меньшей мере пять погибших», — сообщил он.

Мэр города сообщил о задержании одного стрелка. Он также сообщил, что стрельба велась из автоматического оружия

Ранее сообщалось о двух погибших.

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