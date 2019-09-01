Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Пять человек погибли и ещё 21 получил ранения в результате стрельбы в городе Одесса, штат Техас.

Об этом сообщает MSNBC в Twitter со ссылкой на представителя правоохранительных органов города.

Odessa police chief says at least 5 people were killed and 21 injured after a mass shooting in Odessa, Texas, in a "horrific" day. pic.twitter.com/kzDB7CeJS9 — MSNBC (@MSNBC) August 31, 2019

«Что же касается потерь среди мирного населения, то у нас не менее 21-го пострадавшего и по меньшей мере пять погибших», — сообщил он.

Мэр города сообщил о задержании одного стрелка. Он также сообщил, что стрельба велась из автоматического оружия

Ранее сообщалось о двух погибших.