В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Ранее члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
Как заявили американские политики, «Азов» является ультранационалистической организацией сторонников превосходства белой расы, «которая открыто принимает неонацистов в свои ряды».
В ноябре 2018 года в ФБР США сообщили о возможном сотрудничестве украинских националистов из батальона «Азов» с американскими расистами, которые принимали участие в том числе в беспорядках в Шарлотсвилле.
В мае 2017 года в конгрессе США запретили использовать выделяемые Украине средства на поддержку «Азова».