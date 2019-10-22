В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

Украинский добровольческий полк «Азов» ответил на намерения американских конгрессменов признать организацию террористической. По мнению руководства полка, такое решение является информационной атакой на Украину.

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.

Как заявили американские политики, «Азов» является ультранационалистической организацией сторонников превосходства белой расы, «которая открыто принимает неонацистов в свои ряды».

В ноябре 2018 года в ФБР США сообщили о возможном сотрудничестве украинских националистов из батальона «Азов» с американскими расистами, которые принимали участие в том числе в беспорядках в Шарлотсвилле.

В мае 2017 года в конгрессе США запретили использовать выделяемые Украине средства на поддержку «Азова».