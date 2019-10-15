«Обстоятельный обмен мнениями»: как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию

По итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз. В рамках поездки российский лидер встретился с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив с ними военно-техническое сотрудничество и цены на нефть. Сам Путин назвал состоявшиеся переговоры абсолютно конструктивными и деловыми.

В ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений.

Среди этих документов: хартия о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти, а также заявление о намерениях между «Роскосмосом» и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В дополнение к этому подписаны программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместно с МПК, протокол между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в соответствующей области и меморандум об упрощении выдачи виз.

В преддверии поездки Путин заявил, что его текущий визит является ответом на приезд саудовского монарха в 2017 году.

«Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаём этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит — после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит», — сказал Путин в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.

В рамках поездки в Эр-Рияд Путин провёл встречи с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Перед беседой лидеров России и Саудовской Аравии состоялся королевский приём в честь гостя, после чего Путин и Сальман направились на электрокаре к залу переговоров.

Открывая переговоры, российский президент отметил важность российско-саудовской координации в свете обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке.

«Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что визит в Саудовскую Аравию способен придать новый импульс сотрудничеству двух стран. Также глава российского государства обратил внимание на рост товарооборота двух стран и эффективную работу межправительственной комиссии.

В свою очередь, король Сальман высоко оценил активную роль, которую Россия играет в регионе и в мире. По словам монарха, Саудовская Аравия стремится работать совместно с Россией по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста.

По словам монарха, две страны ведут дружественные отношения во всех областях, и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к укреплению взаимодействия во всех сферах.

Путин беседует с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом

РИА Новости

Позднее в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упомянул темы, поднятые в процессе переговоров.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике, по положению дел на рынке энергоносителей, по ценам на нефть, говоря проще», — цитирует Пескова РИА Новости. По его словам, речь также шла о военно-техническом сотрудничестве.

В завершение встречи Путин подарил саудовскому монарху камчатского кречета.

«Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению», — сказал глава государства. В ответ монарх поблагодарил Путина и вручил ему картину.

Подробнее о птице ранее рассказали в российской делегации. Отмечается, что красивого кречета подбирали специально.

«Это девочка, ей дали имя Альфа, однако право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне», — уточняет агентство РИА Новости.

После встречи с королём Путин провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Как сообщает агентство SPA, в ходе этой беседы обсуждались аспекты саудовско-российских отношений, сотрудничество двух стран сотрудничество в области энергетики, инвестиции в инфраструктуру, а также ситуация в Сирии и Йемене и важность борьбы с терроризмом.

В завершение этой встречи Путин подарил наследному саудовскому принцу изделие из бивня мамонта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подводя итоги визита в Эр-Рияд, сам Путин охарактеризовал состоявшиеся переговоры как деловые и конструктивные.

«В ходе состоявшихся у нас сегодня и с королем Саудовской Аравии, и с наследным принцем абсолютно конструктивных, деловых переговоров, мы условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей», — сказал российский президент.

Также он упомянул договоренности двух стран в сферах энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса.

Важным Путин назвал взаимодействие между Россией и Саудовской Аравии в сфере сельского хозяйства. По словам российского лидера, договоренности о расширении поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию уже достигнуты.