В Госдуме прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию

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Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
В Госдуме прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию
  • Reuters

«Саудовская Аравия является важнейшим игроком в регионе. Наши руководители постоянно сверяют часы. И у президента, как он говорит, сложились очень хорошие отношения с королём и с наследным принцем», — заявил Чепа.

По его словам, прорабатывается и уже реализуется большой круг проектов.

Как отметил депутат, Саудовская Аравия прекрасно понимает, что Россия — ключевой игрок в мире.

Ранее сообщалось, что Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

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