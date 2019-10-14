В Госдуме прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию
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«Саудовская Аравия является важнейшим игроком в регионе. Наши руководители постоянно сверяют часы. И у президента, как он говорит, сложились очень хорошие отношения с королём и с наследным принцем», — заявил Чепа.
По его словам, прорабатывается и уже реализуется большой круг проектов.
Как отметил депутат, Саудовская Аравия прекрасно понимает, что Россия — ключевой игрок в мире.
Ранее сообщалось, что Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.