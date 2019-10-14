Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

Лимузин Aurus президента России сопровождал почётный эскорт из конных всадников с флагами России и Саудовской Аравии.

Как сообщает РИА Новости, когда Путин вышел из автомобиля, встречавшие приветствовали его по-русски: «Добро пожаловать!»

Отмечается, что Путина во дворце встретил король. Руководители государств лично приветствовали всех членов делегаций — около двух сотен человек.

Ранее самолёт российского президента приземлился в Эр-Рияде. RT вёл прямую трансляцию прибытия Путина.

Подробнее о визите российского лидера в Саудовскую Аравию — в материале RT.