Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
  • РИА Новости

Лимузин Aurus президента России сопровождал почётный эскорт из конных всадников с флагами России и Саудовской Аравии.

Как сообщает РИА Новости, когда Путин вышел из автомобиля, встречавшие приветствовали его по-русски: «Добро пожаловать!»

Отмечается, что Путина во дворце встретил король. Руководители государств лично приветствовали всех членов делегаций — около двух сотен человек.

Ранее самолёт российского президента приземлился в Эр-Рияде. RT вёл прямую трансляцию прибытия Путина.

Подробнее о визите российского лидера в Саудовскую Аравию — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить