Москва и Эр-Рияд обсуждают проект запуска спутника из Саудовской Аравии

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Эр-Рияд обсуждают проект запуска спутника с территории Саудовской Аравии.
Москва и Эр-Рияд обсуждают проект запуска спутника из Саудовской Аравии
  • Эр-Рияд
  • РИА Новости

«Космос и высокие технологии, да, безусловно (обсуждаются. — RT). В том числе есть интересный проект по запуску спутника с территории Саудовской Аравии на орбиту с использованием интересных российских технологий», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, а 15 октября отправится в ОАЭ.

Отмечалось, что Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудят положение дел на Ближнем Востоке.

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