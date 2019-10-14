Москва и Эр-Рияд обсуждают проект запуска спутника из Саудовской Аравии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Эр-Рияд обсуждают проект запуска спутника с территории Саудовской Аравии.

«Космос и высокие технологии, да, безусловно (обсуждаются. — RT). В том числе есть интересный проект по запуску спутника с территории Саудовской Аравии на орбиту с использованием интересных российских технологий», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, а 15 октября отправится в ОАЭ.

Отмечалось, что Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудят положение дел на Ближнем Востоке.