Москва и Эр-Рияд обсуждают проект запуска спутника из Саудовской Аравии
- Эр-Рияд
- РИА Новости
«Космос и высокие технологии, да, безусловно (обсуждаются. — RT). В том числе есть интересный проект по запуску спутника с территории Саудовской Аравии на орбиту с использованием интересных российских технологий», — цитирует ТАСС Дмитриева.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, а 15 октября отправится в ОАЭ.
Отмечалось, что Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудят положение дел на Ближнем Востоке.