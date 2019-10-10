Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ 14—15 октября
- РИА Новости
«В понедельник и вторник долгожданные государственные визиты президента России в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты», — сказал он. Слова Ушакова приводит ТАСС.
По его словам, Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудят положение дел на Ближнем Востоке.
«Будет идти разговор о ситуации в Сирии, в районе Персидского залива, в Йемене, а также о палестинско-израильском урегулировании», — уточнил Ушаков.
В конце сентября посол Саудовской Аравии в России Раид Халед Кримли заявил, что визит Владимира Путина в Эр-Рияд состоится в ближайшие две недели.