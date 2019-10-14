Путин прибыл в Эр-Рияд
- РИА Новости
Самолёт президента приземлился в аэропорту Эр-Рияда.
Путина у трапа самолёта встречают принц Фейсал бен Бандар бен Абдель-Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр этого города Тарик Фарис.
Из аэропорта Путин отправится в королевский дворец, где состоится его встреча с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Лидеры проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы двусторонней и международной повестки.
Помимо этого, Путин встретится с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Как сообщили в Кремле, стороны обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также обстановку на Ближнем Востоке. По итогам встречи планируется подписание ряда соглашений.
RT вёл прямую трансляцию прибытия Путина.
Подробнее о визите российского президента в Саудовскую Аравию — в материале RT.