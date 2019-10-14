Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
- РИА Новости
«Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению», — сказал глава государства.
Монарх, в свою очередь, тепло поблагодарил Путина и вручил ему картину.
Ранее в российской делегации рассказали, как специально подбирали красивую птицу. Это девочка, ей дали имя Альфа, однако право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне.
Птица охотится в воздухе на других пернатых, она «сильная и страшная», отметил собеседник агентства.
14 октября Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал его визит.