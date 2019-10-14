Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета, передаёт РИА Новости.
Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
  • РИА Новости

«Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению», — сказал глава государства.

Монарх, в свою очередь, тепло поблагодарил Путина и вручил ему картину.

Ранее в российской делегации рассказали, как специально подбирали красивую птицу. Это девочка, ей дали имя Альфа, однако право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне.

Птица охотится в воздухе на других пернатых, она «сильная и страшная», отметил собеседник агентства.

14 октября Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал его визит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить