Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета, передаёт РИА Новости.

«Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению», — сказал глава государства.

Монарх, в свою очередь, тепло поблагодарил Путина и вручил ему картину.

Ранее в российской делегации рассказали, как специально подбирали красивую птицу. Это девочка, ей дали имя Альфа, однако право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне.

Птица охотится в воздухе на других пернатых, она «сильная и страшная», отметил собеседник агентства.

14 октября Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал его визит.