Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта

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Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта
  • РИА Новости

«Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии высокохудожественное изделие из бивня мамонта», — цитирует РИА Новости Пескова.

Пресс-секретарь не уточнил, что именно представляет собой подаренное изделие.

Он отметил, что группа, которая изготавливает такие вещи из бивней мамонта, занялась своим бизнесом после того, как в мире была запрещена торговля слоновой костью.

Ранее сообщалось, что Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

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