Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта

Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии высокохудожественное изделие из бивня мамонта», — цитирует РИА Новости Пескова.

Пресс-секретарь не уточнил, что именно представляет собой подаренное изделие.

Он отметил, что группа, которая изготавливает такие вещи из бивней мамонта, занялась своим бизнесом после того, как в мире была запрещена торговля слоновой костью.

Ранее сообщалось, что Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.