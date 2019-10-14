Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта
- РИА Новости
«Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии высокохудожественное изделие из бивня мамонта», — цитирует РИА Новости Пескова.
Пресс-секретарь не уточнил, что именно представляет собой подаренное изделие.
Он отметил, что группа, которая изготавливает такие вещи из бивней мамонта, занялась своим бизнесом после того, как в мире была запрещена торговля слоновой костью.
Ранее сообщалось, что Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.