Россия и Саудовская Аравия намерены нарастить товарооборот до $5 млрд
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Цель, которая перед нами стоит, — увеличение товарооборота между нашими странами до $5 млрд (это сегодня обсуждалось на переговорах) к 2024 году. В принципе, мы обсуждаем, что к 2030 году это может быть уже двузначное число — значительно больше $10 млрд», — сказал он.
По его словам, Россия может значительно нарастить поставки сельскохозяйственной продукции в арабскую страну и достичь в этом вопросе показателя $2 млрд.
Также министр добавил, что Россия могла бы поставлять в Саудовскую Аравию продукцию металлургии, деревообработки, машиностроения.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда подписано более 20 документов.