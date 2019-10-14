Россия и Саудовская Аравия подписали более 20 соглашений

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По итогам переговоров президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда подписано более 20 документов.
Россия и Саудовская Аравия подписали более 20 соглашений
  • РИА Новости

Среди них хартия о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти и заявление о намерениях между «Роскосмосом» и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Также подписаны программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместно с МПК и протокол между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в области энергетики.

Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию проводит переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Как ранее сообщили в Кремле, лидеры обсудят развитие двусторонних отношений, ситуацию в Сирии и Персидском заливе, а также урегулирование палестино-израильского конфликта. RT вёл прямую трансляцию.

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