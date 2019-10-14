«Товарооборот превысил $1 млрд»: Путин о сотрудничестве России и Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию проводит переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Как ранее сообщили в Кремле, лидеры обсудят развитие двусторонних отношений, ситуацию в Сирии и Персидском заливе, а также урегулирование палестино-израильского конфликта. RT вёл прямую трансляцию.