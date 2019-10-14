Иран выразил готовность к переговорам с Саудовской Аравией

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности иранской стороны к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию.

Трансляцию выступления Рухани вело государственное телевидение Ирана.

«Мы готовы к диалогу с другими странами региона, включая Саудовскую Аравию», — цитирует его ТАСС.

Глава Ирана отметил, что Тегеран верит, что «региональные страны должны сами решать свои проблемы».

Говоря о взаимоотношениях с Саудовской Аравией, иранский лидер указал, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооружённый конфликт в Йемене.

Ранее Рухани назвал конец войны в Йемене ключом к решению проблем региона.