Иран выразил готовность к переговорам с Саудовской Аравией

Короткая ссылка
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности иранской стороны к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию.
Иран выразил готовность к переговорам с Саудовской Аравией
  • Reuters

Трансляцию выступления Рухани вело государственное телевидение Ирана.

«Мы готовы к диалогу с другими странами региона, включая Саудовскую Аравию», — цитирует его ТАСС.

Глава Ирана отметил, что Тегеран верит, что «региональные страны должны сами решать свои проблемы».

Говоря о взаимоотношениях с Саудовской Аравией, иранский лидер указал, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооружённый конфликт в Йемене.

Ранее Рухани назвал конец войны в Йемене ключом к решению проблем региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить