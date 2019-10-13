Рухани назвал конец войны в Йемене ключом к решению проблем региона
- Reuters
«Ключ к решению региональных проблем — прекращение войны в Йемене», — цитирует его ТАСС.
Рухани отметил, что Иран и Пакистан считают, что «региональные проблемы имеют политическое решение».
В ходе переговоров стороны также обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и санкции Вашингтона против Тегерана.
20 сентября арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов».
В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.