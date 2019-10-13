Рухани назвал конец войны в Йемене ключом к решению проблем региона

Короткая ссылка
Лидер Ирана Хасан Рухани по итогам встречи в Тегеране с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что окончание войны в Йемене станет ключом к решению региональных проблем.
Рухани назвал конец войны в Йемене ключом к решению проблем региона
  • Reuters

«Ключ к решению региональных проблем — прекращение войны в Йемене», — цитирует его ТАСС.

Рухани отметил, что Иран и Пакистан считают, что «региональные проблемы имеют политическое решение».

В ходе переговоров стороны также обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и санкции Вашингтона против Тегерана.

20 сентября арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов».

В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить