Рухани назвал конец войны в Йемене ключом к решению проблем региона

Лидер Ирана Хасан Рухани по итогам встречи в Тегеране с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что окончание войны в Йемене станет ключом к решению региональных проблем.

«Ключ к решению региональных проблем — прекращение войны в Йемене», — цитирует его ТАСС.

Рухани отметил, что Иран и Пакистан считают, что «региональные проблемы имеют политическое решение».

В ходе переговоров стороны также обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и санкции Вашингтона против Тегерана.

20 сентября арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов».

В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.