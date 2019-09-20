Арабская коалиция сообщила о начале военной операции в Йемене
Отмечается, что операция наплавлена против «военных объектов». Коалиция предупредила мирных граждан избегать объектов, на которые нацелена операция.
Также в коалиции сообщили, что в результате операции удалось уничтожить четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.
В свою очередь, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.