Арабская коалиция сообщила о начале военной операции в Йемене

Арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене. Об этом информирует Arab News.

Отмечается, что операция наплавлена против «военных объектов». Коалиция предупредила мирных граждан избегать объектов, на которые нацелена операция.

Также в коалиции сообщили, что в результате операции удалось уничтожить четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.

В свою очередь, министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.