Йеменские повстанцы обвинили Эр-Рияд в эскалации конфликта в Ходейде

Повстанцы из Йемена обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в «серьёзной эскалации» конфликта в йеменской Ходейде.

Об этом сообщает AFP.

Ранее арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене. Отмечается, что операция направлена против «военных объектов».

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.