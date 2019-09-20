Йеменские повстанцы обвинили Эр-Рияд в эскалации конфликта в Ходейде
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
Ранее арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене. Отмечается, что операция направлена против «военных объектов».
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.