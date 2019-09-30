«Серьёзный удар по имиджу»: почему британская оппозиция требует импичмента Бориса Джонсона

Британская оппозиция угрожает начать процедуру импичмента Бориса Джонсона и вынести вотум недоверия кабинету министров, сообщают британские СМИ. Премьера обвиняют в том, что он совершил «акт измены короне», когда попытался приостановить деятельность парламента. Руководство Шотландской национальной партии предложило избрать главой переходного правительства лидера лейбористов Джереми Корбина. Кроме того, Джонсона подозревают в злоупотреблении служебным положением в то время, когда он занимал должность мэра Лондона. По мнению экспертов, позиции Джонсона будут зависеть от желания Лейбористской партии распустить парламент и провести досрочные выборы до очередного этапа переговоров по брекситу.

Британские оппозиционные партии могут инициировать процедуру импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает газета The Sunday Times. Формальным поводом для этого шага может стать вынесенный 24 сентября Верховным судом вердикт, который признал незаконным приостановку главой правительства работы парламента на пять недель, до середины октября.

«Акт измены»

С предложением об импичменте Джонсона выступила валлийская партия Plaid Cymru (Партия Уэльса). В начале следующей недели оно может быть вынесено на рассмотрение палаты общин, сообщает издание. The Sunday Times отмечает, что в последний раз в Великобритании попытка организовать импичмент представителю правительства имела место ещё в 1848 году в отношении занимавшего тогда пост министра иностранных дел Генри Джона Темпла Палмерстона. Она завершилась на стадии предварительного рассмотрения. Ни один глава правительства за всю историю британского парламента не подвергался импичменту.

В 2004 году с подачи одного из депутатов от Plaid Cymru в Великобритании обсуждалась инициатива импичмента тогдашнего премьер-министра Тони Блэра, однако дебаты в парламенте по данному вопросу не проходили. Интересно, что одним из немногих депутатов от Консервативной партии, которые публично поддержали импичмент Блэра, был Джонсон.

Как отметила в статье для The Sunday Times представитель фракции Plaid Cymru в британском парламенте Лиз Сэвилл-Робертс, Джонсон ранее был сторонником импичмента Блэра, однако теперь он сам может быть подвергнут этой процедуре.

«Признаю, идея о вынесении импичмента премьер-министру кажется чрезвычайной, если не сказать исключительной. Но сейчас наступило как раз чрезвычайное время», — подчёркивает политик.

Ранее с инициативой импичмента премьер-министра выступил депутат парламента от Лейбористской партии Лайам Бёрн, обвинивший Джонсона в том, что он ввёл королеву Елизавету II в заблуждение и тем самым совершил «акт измены короне».

1/. #ImpeachBoris



Boris Johnson

❌ Tried to smoother the mother of Parliaments

❌ Led the Queen into signing unlawful Orders

❌Thereby committed an act of disloyalty to the Crown



He should now be impeached



Here's the procedure from Erskine May.... — Liam Byrne (@LiamByrneMP) September 24, 2019

По информации британских СМИ, доверие между канцелярией премьер-министра и Букингемским дворцом было подорвано после того, как приостановка работы парламента, одобренная монархом по рекомендации главы правительства, была признана незаконной Верховным судом.

Как отметил в интервью RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули, разговоры об импичменте идут «в рамках общего падения политического престижа Джонсона».

«Эта угроза вряд ли будет реализована. Гораздо естественнее и проще вынести вотум недоверия», — подчеркнул эксперт.

Вотум недоверия

Ранее газета The Daily Telegraph писала, что две крупнейшие оппозиционные парламентские партии — Лейбористская партия и Шотландская национальная партия (SNP) — уже в начале следующей недели могут инициировать вотум недоверия правительству Джонсона.

Вестминстерский дворец

globallookpress.com

© Moritz Wolf/imageBROKER.com

Эту информацию в интервью BBC подтвердил представитель Шотландской национальной партии Стюарт Хоузи. По его словам, таким путём парламентарии стремятся помешать Джонсону завершить процедуру брексита 31 октября. Ранее они даже приняли специальный закон на этот счёт, запретив выход из Евросоюза без сделки, но Джонсон всё равно настаивает, что осуществит брексит именно в этот срок.

«Мы должны это сделать, потому что сейчас нет уверенности, что премьер-министр подчинится закону и обеспечит отсрочку, за которую парламент проголосовал всего несколько недель назад», — подчеркнул Хоузи.

В свою очередь, глава SNP Никола Стёрджен в своём Twitter согласилась с предложением после вынесения вотума недоверия выбрать в качестве временного премьер-министра лидера лейбористов Джереми Корбина, чтобы не позволить консерваторам осуществить выход из ЕС. По её мнению, лишь после этого должны быть проведены досрочные выборы в парламент.

Agree with this. VONC, opposition unites around someone for sole purpose of securing an extension, and then immediate General Election. Nothing is risk free but leaving Johnson in post to force through no deal - or even a bad deal - seems like a terrible idea to me. https://t.co/VYSOLLdR21 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 27, 2019

Отметим, что сам Джонсон ещё 25 сентября предложил оппозиции внести предложение о голосовании по доверию правительству. Однако тогда Корбин заявил, что сначала премьер-министр должен попросить ЕС об отсрочке брексита.

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Накануне партийной конференции Консервативной партии, начавшейся 29 сентября, Джонсон в интервью BBC отметил, что намерен завершить брексит 31 октября. Также он подчеркнул, что готов к досрочным выборам, и выразил уверенность, что по их итогам может расширить свою поддержку в парламенте.

Напомним, что ранее Консервативная партия потеряла рабочее большинство в парламенте.

Как отметила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, «в случае если будет объявлен вотум недоверия правительству, нужно будет решать вопрос о формировании нового кабинета министров».

По её словам, «роспуск нынешнего правительства повлечёт за собой роспуск парламента».

«Вопрос заключается в том, согласится ли Лейбористская партия провести эти выборы сейчас. Её принципиальная позиция — провести досрочные выборы и распустить парламент уже после того, как Джонсон официально запросит продления срока 50-й статьи Лиссабонского договора, то есть продления переговоров по брекситу с 31 октября на конец января 2020 года».

По словам эксперта, теоретически возможно создание нового правительства и без выборов, на основании консенсуса оппозиционных сил в парламенте. Однако такой кабинет министров, по её мнению, обречён быть нестабильным и недолговечным из-за противоречий в стане самих британских оппозиционеров.

Злоупотребление служебным положением

Джонсона сейчас занимают не только политические проблемы — его обвиняют в коррупции. 28 сентября мэрия Лондона передала в полицию материалы о возможном злоупотреблении политиком служебным положением в то время, когда он занимал пост мэра британской столицы (с 2008-го по 2016 год).

Дело в том, что британская предпринимательница Дженнифер Аркури, которая, по версии СМИ, была любовницей мэра, получила от Джонсона гранты на сумму в £125 тыс. (около €141 тыс.) Сам премьер эти обвинения отрицает.

Дженнифер Аркури

Twitter

© @Jennifer_Arcuri

«Конечно это серьёзный удар по имиджу Джонсона, — отмечает Кира Годованюк. — Его назвали лицом, которое превысило свои полномочия, а это очень серьёзно». Однако, по мнению эксперта, глава правительства может любой скандал обернуть в свою пользу.

«Опросы показывают, что он пользуется поддержкой сторонников жёсткого брексита, поскольку у него внятная и однозначная позиция. Джонсон выступает за жёсткий вариант выхода из ЕС, поэтому эту часть электората он удерживает», — отмечает эксперт.

В свою очередь, Александр Тэвдой-Бурмули подчеркнул, что «вердикт Верховного суда очень сильно пошатнул позиции Джонсона на посту премьера».

«Его обвинили в нарушении закона. Джонсон может «играть» рискованно, иметь экзотический имидж. Но в Англии политик не имеет права нарушать закон», — подчеркнул эксперт.

По словам Тэвдоя-Бурмули, судьба главы правительства и его кабинета министров будет решаться в ближайшие недели.