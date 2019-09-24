Верховный суд назвал незаконной приостановку работы парламента Британии

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Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны до 14 октября, сообщает Sky News.
Верховный суд назвал незаконной приостановку работы парламента Британии
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Отмечается, что решение было вынесено единогласно.

28 августа британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.

10 сентября британский парламент приостановил работу.

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по жёсткому брекситу. 

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил стремление Джонсона достичь поставленной цели любыми способами.

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