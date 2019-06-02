«Протест против мейнстримных партий»: как резкий рост популярности зелёных может изменить политику ФРГ

Самой популярной политической силой Германии впервые в истории стала партия «Союз 90/Зелёные». Об этом свидетельствуют данные соцопроса Forsa. Ранее зелёные добились успеха на выборах в Европейский парламент, за них проголосовали 20,5% немецких избирателей. Эксперты связывают беспрецедентный рост популярности этой партии прежде всего с внутренним кризисом правящей в Германии «большой коалиции» социал-демократов (СДПГ) и блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Эти политические силы теряют поддержку избирателей. Так, 2 июня из-за этого подала в отставку лидер СДПГ Андреа Налес. Небывалый рост рейтингов немецких зелёных политологи объясняют также раскручиванием в европейских СМИ экологической проблематики. Как рост популярности этой партии может изменить политику ФРГ, разбирался RT.

Наиболее популярной политической силой Германии стала партия «Союз 90/Зелёные». Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого в конце мая социологической службой Forsa.

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Отвечая на вопрос: «За какую из политических партий вы проголосовали бы на следующих выборах?», 27% респондентов выбрали зелёных.

Традиционный лидер политических симпатий немцев — блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) канцлера Ангелы Меркель — лишь на втором месте с 26% поддержки.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), на выборах 2017 года боровшаяся с ХДС/ХСС за первое место в бундестаге, оказалась на третьем месте с 12% голосов. Лишь на 1% от них отстаёт правая «Альтернатива для Германии».

Как отмечает Reuters, рейтинг зелёных вырос на 9% после крайне удачного выступления на выборах в Европейский парламент на прошлой неделе. Тогда партия «экологов» получила 20,5% голосов немецких избирателей. ХДС/ХСС и СДПГ, в свою очередь, показали худший, по оценке немецких СМИ, результат за всю историю выборов в Европарламент: 28,9% проголосовали за партию Меркель и лишь 15,8% — за социал-демократов, формирующих сейчас вместе с ХДС/ХСС правительство.

Факторы роста

По итогам выборов в бундестаг в 2017 году зелёные получили лишь 8,9% голосов, заняв шестую строчку в списке прошедших в парламент политических партий, но уже в конце прошлого года партия «Союз 90/Зелёные» вышла на второе место в опросах общественного мнения, уверенно обойдя социал-демократов. В октябре зелёные заняли второе место на выборах в парламент в Баварии, обогнав социал-демократов. В том же месяце они значительно улучшили позиции в ландтаге федеральной земли Гессен, получив почти такую же поддержку, как и СДПГ, — 19,8%. В обоих случаях выборы продемонстрировали значительный спад популярности коалиции Ангелы Меркель.

Как отмечают эксперты, одним из факторов, способствовавших росту популярности зелёных, стали проблемы в ХДС/ХСС и СДПГ. При этом социал-демократы, которые, как и зелёные, относятся к левой части политического спектра, выглядят слабее блока Меркель. Свидетельством серьёзного кризиса партии стали недавние выборы в Бремене, где 30 мая СДПГ впервые в истории ФРГ потеряла контроль над ландтагом.

2 июня лидер СДПГ Андреа Налес, на фоне электоральных неудач резко критиковавшая однопартийцев, объявила, что уходит в отставку с постов лидера партии и главы фракции в бундестаге.

Андреа Налес

AFP

© Odd ANDERSEN

Сложно назвать благоприятной и внутреннюю обстановку в ХДС/ХСС. В конце мая Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщил, что между Ангелой Меркель и её преемницей на посту лидера ХДС — Аннегрет Крамп-Карренбауэр — якобы существуют серьёзные разногласия. Впоследствии Меркель эти заявления опровергла. Однако, как писали на прошлой неделе немецкие СМИ со ссылкой на опрос Forsa, 70% немцев считают, что Крамп-Карренбауэр не подходит на роль будущего канцлера.

Как отметил в интервью RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, популярность зелёных растёт именно за счёт социал-демократов, переживающих сейчас острый кризис.

«Электоральная база у них общая, скорее всего, какая-то часть избирателей социал-демократов отдаёт предпочтение партии «Союз 90», а уже это связано с экологической ситуацией, которая неблагоприятная и в Европе, и во всём мире. Претензий к властям на этот счёт много. И так как социал-демократы входят в состав коалиции с Меркель, то, естественно, на их долю выпадает какая-то часть ответственности», — заявил RT политолог.

В свою очередь, Deutsche Welle связывает взрывной рост популярности зелёных с новыми руководителями партии, избранными в начале прошлого года, — Анналеной Бербок и Робертом Хабеком. Они принадлежат к умеренному крылу. По словам издания, политики придали партии дополнительный «буржуазный лоск», сделав её привлекательной для разочаровавшихся в СДПГ и ХДС/ХСС центристов.

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Как отмечает британское издание The New Statesman, в отличие от политических конкурентов, зелёные демонстрируют сплочённость вокруг своих лидеров и уверенность в них.

Другой фактор роста популярности зелёных, как считают немецкие и иностранные СМИ, — ставка на идеологию толерантности, мультикультурализма и космополитизма. Рост популярности правых, прежде всего «Альтернативы для Германии», ставшей третьей политической силой в бундестаге на выборах 2017 года, привёл к мобилизации их противников. Активно защищающие мигрантов зелёные стали для этой части населения естественным выбором.

«СМИ создают негативную атмосферу вокруг партии «Альтернатива для Германии», которую называют фашистской, — отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — До молодёжи удалось донести посыл, что нужно прийти на выборы, иначе к власти придут националисты. А новое поколение выбирает зелёных, потому что это общеевропейский тренд».

На гребне «зелёной волны»



По словам Владимира Швейцера, немецким «экологам» «помог и Трамп», который, выведя США из соглашения по климату, значительно усилил позиции зелёных не только в Германии, но и во всех остальных странах. После этого шага американского президента мейнстримные СМИ во всём мире стали критиковать его позицию по вопросам экологии. Усиленное внимание к этой проблематике, включая популярные в Европе забастовки школьников против изменений климата, сыграло на руку зелёным.

Экологический митинг в Германии

AFP

© SASCHA SCHUERMANN

На выборах в Европарламент успехов добились не только немецкие зелёные, но и их коллеги из Франции, ставшие в своей стране третьими после партий Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона. В целом, как сообщает Euronews, в Европарламенте «экологи» увеличат своё представительство с 50 до 71 депутата.

Тенденцию роста популярности экологических партий в Европе СМИ уже окрестили «зелёной волной».

«Симпатии к зелёным прослеживаются во всех слоях населения, — отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН доктор политических наук Игорь Максимычев. — Но прежде всего поддерживает их молодёжь, которая очень слабо разбирается в политике. Традиционные партии выступают как силы, которые дискредитируют своих соперников и не гнушаются использовать самые низменные приёмы. Зелёные же выступают в основном как защитники окружающей природы. И программа у них соответствующая — за спасение мира».

В то же время у многих представителей этой политической силы (в частности, в Германии) есть солидный опыт работы в коалициях как с ХДС/ХСС (например, в ландтагах в Баварии и Гессене), так и с социал-демократами.

С последними они в 1998—2005 годах даже формировали правительство под руководством Герхарда Шрёдера. К тому времени партия, присутствовавшая в бундестаге с начала 1980-х, уже успела отказаться от значительной части своей изначально пацифистской и леворадикальной программы и поддержала бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году.

Эксперты не исключают, что зелёные могут войти в состав будущего правительства в Германии после очередных выборов в 2021 году — или даже раньше, если будет объявлено досрочное голосование в бундестаг. Однако для этого они должны сохранить текущий уровень поддержки.

«Теоретически социал-демократы с зелёными могли бы повторить опыт, который был при Шрёдере, когда вице-канцлером был представитель зелёных Йошка Фишер, но со смещением акцентов. Теперь можно представить комбинацию из зелёного канцлера и социал-демократического вице-канцлера, но для этого и социал-демократам нужно сохранить серьёзный вес», — считает Максимычев.

«Русофобские мотивы»

В ноябре прошлого года британский Королевский Объединённый институт оборонных исследований (RUSI) изучил возможное влияние роста популярности зелёных на внешнюю политику Германии, а также политику страны в области безопасности. Отмечалось, в частности, что, с одной стороны, партия критикует США за отказ от ядерной сделки с Ираном, выступает против импорта сжиженного газа и сои из Соединённых Штатов и против роста оборонных расходов ФРГ, с другой — зелёные поддерживают усиление санкций против России.

Депутат от зелёных в бундестаге Мануэль Саррацин, например, постоянно появляется в публикациях украинских СМИ, где обвиняет Россию в попытках «экономически высушить» Азовское море. Германский политик также известен высказываниями против строительства «Северного потока — 2», так как этот проект якобы нарушает Парижское соглашение о борьбе с изменением климата, а доходы от него пойдут на «финансирование политики Путина».

Другой представитель партии, ставший недавно депутатом Европарламента, выходец из России Сергей Лагодинский в середине мая в интервью немецким СМИ заявлял, что Германия должна оказать поддержку российским и турецким оппозиционерам. По его словам, Берлин несёт «особую историческую ответственность» за происходящее не только в России, но и на Украине и в Грузии.

По мнению экспертов, от зелёных в случае их прихода к власти в Германии не стоит ждать положительных изменений в отношениях с Россией.

«Зелёные не являются большими сторонниками России, — отмечает Владимир Швейцер. — У Москвы сейчас вполне разумные отношения с ХДС/ХСС и социал-демократами. А зелёные относятся к той категории партий, которые никаких положительных эмоций по отношению к РФ не испытывают».

По словам Игоря Максимычева, в идеологии партии имеются «ярко выраженные русофобские мотивы». Впрочем, как прогнозируют эксперты, в ближайшее время блок ХДС/ХСС вряд ли захочет выпускать власть из рук, а с ним из-за разногласий по ряду внутригерманских вопросов «экологам» труднее будет договориться, чем с социал-демократами.

По мнению Олега Бондаренко, ахиллесова пята как немецких, так и европейских зелёных в целом — отсутствие «продуманной политической стратегии и перспективной идеологии».

«Я не вижу реальных перспектив роста популярности этой силы, — говорит Бондаренко. — Их рейтинги — результат ситуативного протеста против мейнстримных партий. И этот протест в будущем может трансформироваться во что угодно».