Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата

Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, более 20 тыс. подростков прошли шествием от Парка инвалидов в центральном административном округе Mitte через правительственный квартал до Бранденбургских ворот.

У самих ворот, в рамках акции движения Fridays for Future, выступила шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг.

Отмечается, что школьники принесли с собой самодельные плакаты с различными лозунгами, в частности: «Становится жарко» и «Наш дом горит».

В декабре 2018 года министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил, что Германия намерена вдвое увеличить свой вклад в зелёный климатический фонд ООН.