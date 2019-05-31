«Искусственные ограничения»: «Роскосмос» ответил Вашингтону на запрет использования российских ракет

В «Роскосмосе» заявили, что решение США по запрету на сотрудничество с Россией в ходе космических пусков — проявление недобросовестной конкуренции, которое может негативно отразиться на международном взаимодействии. В госкорпорации отметили, что Пентагон стремится разрушить российско-американские отношения. Эксперты связывают новый шаг Вашингтона с предстоящим отказом от закупок российских ракетных двигателей и формированием космических войск, которые должны опираться только на американские платформы.

Россия вошла в подготовленный США список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Соответствующее решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

«Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России», — говорится в поправках в регламент закупок в сфере обороны, который подготовил Пентагон. В дополненном за счёт России списке уже находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Новые ограничения также введены «в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершённым до 31 декабря 2022 года».

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что решение Вашингтона лишает американских производителей возможности работать с Россией и разрушает двусторонние отношения.

«Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке. Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса», — говорится в заявлении госкорпорации.

В «Роскосмосе» также отметили, что новая активность Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе.

«Роскосмос» осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг», — заключили в госкорпорации.

Поставки российских двигателей

Выбранная США дата введения запрета не случайна, считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он отметил, что к этому моменту заканчивается контракт поставки двигателя РД-180 США.

«К этому времени американцы планируют подтянуть все свои программы по космосу, связанные с ракетами Delta IV Heavy и Falcon Heavy, и всё-таки доработать космические аппараты, которые будут выводить на орбиту, — это Dragon и Dream Chaser, которые они уже давно испытывают, но никак не могут довести до ума», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, американцы исходят из того, что технику «доведут до ума» с 2022 года и эти пилотируемые аппараты будут летать чисто в космических целях.

Аналитик согласился с оценкой «Роскосмоса» в той части, что с коммерческой точки зрения США занимаются недобросовестной конкуренцией.

«Это практически влияние на суверенные дела государства. К тому же санкции вводят через ООН, а здесь чисто самовольный произвол», — отметил Леонков.

Эксперт полагает, что у России есть шансы примерно в течение пяти лет получить «прорывные системы».

«По качеству и цене вопроса данные системы будут опережать американские программы, на которые они сейчас делают основную ставку», — заключил он.

Отметим, что в апреле 2019 года в Вашингтоне заявили о намерении отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году. Об этом в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей США рассказал глава космического командования ВВС Соединённых Штатов Джон Реймонд.

«Наша стратегия по запускам работает. У нас 76 из 76 удачных запусков. На 24% сокращены затраты с 2012 года. Мы движемся в рамках намеченного плана в вопросе ухода от зависимости от РД-180», — цитирует РИА Новости Реймонда.

Отвечая на вопрос конгрессмена, имеется ли в виду прекращение покупок РД-180 в рамках бюджета 2019 года, Реймонд заявил, что «согласно закону, эти закупки должны остановиться в 2022 году».

Напомним, что российские двигатели РД-180 применяются в конструкции одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V для разгона первой ступени. Их поставка из России в США регламентируется договором, заключённым в 1997 году. В 2014 году США попытались ввести запрет на приобретение российских двигателей, однако вскоре от этого шага пришлось отказаться, поскольку замену найти не удалось.

Стремятся переориентироваться на свои технологии

Наиболее устойчивой и стабильной отраслью сотрудничества между Россией и США на сегодняшний день была космическая сфера, отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

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«Но постепенно США продолжают политику санкционной борьбы, и им становится не выгодна зависимость от российских ракет-носителей и от российских специалистов», — сказал эксперт.

США получают технические инновации от различных коммерческих структур, в том числе предприятий Илона Маска, и стремятся постепенно переориентироваться исключительно на американские технологии в космической сфере.

«Ещё одна причина кроется в том, что США стартовали формировать новые войска — космические — и они должны будут базироваться исключительно на американских платформах», — добавил Судаков.

Он выразил мнение, что США в будущем ждёт большое количество ошибок и непрогнозируемых полётов. По мнению Судакова, Вашингтон считает, что «лучше набивать шишки на своём оборудовании, нежели шаг за шагом пытаться пользоваться надёжным оборудованием и надёжными средствами, которые поставляет сейчас Российская Федерация».