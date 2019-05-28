Рогозин высказал мнение по поводу новой лунной гонки
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая лунная гонка — это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии», — заявил он.
По его словам, для России освоение Луны является «долговременным приоритетом».
«Поэтому лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы», — отметил он.
Ранее источник сообщил о планах изучения района будущей лунной базы России.