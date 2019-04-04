В США заявили о планах отказаться от российских РД-180 к 2022 году

Глава космического командования ВВС Соединённых Штатов Джон Реймонд в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США заявил о планах Вашингтона отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году.

«Наша стратегия по запускам работает. У нас 76 из 76 удачных запусков. На 24% сокращены затраты с 2012 года. Мы движемся в рамках намеченного плана в вопросе ухода от зависимости от РД-180», — цитирует РИА Новости Реймонда.

Отвечая на вопрос конгрессмена имеется ли в виду прекращение покупок РД-180 в рамках бюджета 2019 года, Реймонд заявил, что «согласно закону, эти закупки должны остановиться в 2022 году».

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил о превосходстве двигателя Raptor, который предполагается использовать в проекте BFR, над российским двигателем РД-180.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН прокомментировал это заявление Маска.