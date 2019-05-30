«Роскосмос» оценил запрет Пентагона на работу с Россией при космических пусках
- РИА Новости
На своём сайте госкорпорация указала, что считает данный шаг признаком недобросовестной конкуренции.
«Государственная корпорация «Роскосмос» осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг», — указывается в заявлении.
По мнению «Роскосмоса», данное решение может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе.
Ранее Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Согласно имеющейся информации, эти ограничения введены в отношении спутников, а также пусковых установок, необходимых для запуска спутников.
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT решение Пентагона.