«Роскосмос» оценил запрет Пентагона на работу с Россией при космических пусках

Госкорпорация «Роскосмос» прокомментировала внесение России Министерством обороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

На своём сайте госкорпорация указала, что считает данный шаг признаком недобросовестной конкуренции.

«Государственная корпорация «Роскосмос» осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг», — указывается в заявлении.

По мнению «Роскосмоса», данное решение может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе.

Ранее Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Согласно имеющейся информации, эти ограничения введены в отношении спутников, а также пусковых установок, необходимых для запуска спутников.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT решение Пентагона.