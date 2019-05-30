Эксперт оценил запрет Пентагона на работу с Россией при космических пусках

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT внесение России Министерством обороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Эксперт оценил запрет Пентагона на работу с Россией при космических пусках
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  • globallookpress.com

Отмечается, что данное решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

По словам Леонкова, этот год выбран американцами не случайно.

«Это год, когда заканчиваются контракт поставки двигателя РД-180 США. К этому времени американцы планируют подтянуть все свои программы по космосу, связанные с ракетами Delta IV Heavy и Falcon Heavy, и всё-таки доработать космические аппараты, которые будут выводить на орбиту, — это Dragon и Dream Chaser, которые они уже давно испытывают, но никак не могут довести до ума. Они считают, что с 2022 года доведут и эти пилотируемые аппараты будут летать чисто в космических целях», — пояснил эксперт.

Аналитик добавил, что с коммерческой точки зрения поведение США можно назвать недобросовестной конкуренцией.

«С другой, это практически влияние на суверенные дела государства. К тому же санкции вводят через ООН, а здесь чисто самовольный произвол. Единственный способ — это… выбрать те ответы, которые станут прорывными, как гиперзвук, таким проектом у нас остаётся авиационно-космическая система, над которой мы работали с 50-х годов», — отметил Леонков.

По мнению эксперта, у России есть шансы примерно в течение пяти лет получить «прорывные системы». 

«Которым будет всё равно на американские санкции, потому что по качеству и цене вопроса данные системы будут опережать американские программы, на которые они сейчас делают основную ставку», — заключил он.

Ранее Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Согласно имеющейся информации, эти ограничения введены в отношении спутников, а также пусковых установок, необходимых для запуска спутников.

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