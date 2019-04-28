«Драматическая страница в истории мореплавания»: как в результате мятежа на «Баунти» появилась новая колония

230 лет назад члены команды британского судна «Баунти» подняли мятеж, который привёл к цепочке драматических событий. Отстранённый от управления кораблём капитан Уильям Блай и его сторонники выжили на небольшой шлюпке и смогли вернуться в Англию. Часть бунтовщиков схватили на Таити, остальные долгое время скитались по Полинезии и в итоге создали новую колонию на острове Питкэрн. Впоследствии потомки мятежников передали территорию британской короне.

В 1775 году в Северной Америке вспыхнула война за независимость местных британских колоний. По словам заведующего кафедрой РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, в Лондоне осознали, что удержать их не получится, поэтому сделали ставку на развитие владений в Карибском море.

«Хлеб для рабов, трудившихся на сахарных плантациях, завозился ранее из мятежных колоний. Однако после образования Соединённых Штатов с питанием африканских невольников возникли проблемы. Тогда и родилась идея завезти на острова Карибского моря хлебное дерево из Океании», — отметил эксперт в интервью RT.

Организацией этого эксперимента занялись Королевское научное общество и Британское адмиралтейство. Для этих целей было приобретено судно «Бетия». Ему дали новое имя — «Баунти», а капитаном назначили Уильяма Блая.

Председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий рассказал в беседе с RT, что «Баунти» нельзя было назвать военным кораблём.

«Это было вооружённое вспомогательное судно, ходившее под флагом Королевского военно-морского флота», — подчеркнул эксперт.

Судно укрепили и переоборудовали для перевозки саженцев хлебного дерева. В экипаж включили людей, разбиравшихся в садоводстве, и участников путешествий Кука. Блая попросили взять в командный состав выходцев из нескольких аристократических семейств. Своим помощником капитан назначил Флетчера Кристиана. Из-за нехватки места на судне Блаю не удалось взять в команду солдат и офицеров, что впоследствии сыграло с ним злую шутку во время мятежа.

23 декабря 1787 года экспедиция вышла в море и взяла курс на Полинезию. Изначально Блай планировал попасть в Тихий океан, обойдя мыс Горн, но из-за сложных погодных условий не рискнул сделать это и отправился в пункт назначения, огибая Африку. По свидетельствам участников путешествия, капитан поддерживал на судне образцовый порядок, выдавал экипажу продукты и средства против цинги.

Уильям Блай

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© Mary Evans Picture Library

Кроме того, Блай заставлял своих спутников двигаться, чтобы они находились в хорошей физической форме и не болели. Но когда из-за перемены маршрута моряки ощутили дефицит продуктов, активность капитана стала их раздражать.

Затем судно зашло на Тасманию, близ Новой Зеландии капитан открыл группу необитаемых островов (названных в честь корабля — Баунти). Далее экспедиция прибыла на остров Таити, жители которого традиционно хорошо относились к европейским мореплавателям. Местные вожди помнили Блая ещё по путешествиям Джеймса Кука и разрешили ему собрать в лесу саженцы хлебного дерева.

Мятеж

Пребывание на Таити затянулось для участников экспедиции на полгода. Когда пришло время покинуть остров, несколько матросов попытались сбежать, чтобы остаться на нём, но их задержали и выпороли. В апреле 1789 года «Баунти» взял курс на Атлантику. Моральный климат на судне стал стремительно ухудшаться.

Как писал в своей книге «Последний рай» историк и этнограф Милослав Стингл, капитан был замечательным мореплавателем, но очень плохим психологом. Он делал всё, чтобы нажить себе как можно больше врагов среди членов экипажа.

«Блай был достаточно крутым командиром, что не всем нравилось. Кроме того, на уход за саженцами тратили пресную воду, её начали выдавать команде в меньшем объёме», — отметил Стрельбицкий.

Захват капитана Уильяма Блая членами команды «Баунти», гравюра конца XIX века

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© World History Archive

Блай обвинил Кристиана в краже кокосовых орехов и пригрозил выпороть. Для молодого дворянина это было жестоким оскорблением. Во время своей вахты 28 апреля 1789 года помощник капитана, опираясь на наказанных матросов, захватил сначала оружейную комнату, а затем и всё судно. Состоявший из 46 человек экипаж разделился примерно пополам: одна половина поддержала капитана, другая — мятежников. В итоге Кристиан высадил Блая и 18 его сторонников в спасательную шлюпку, а сам развернул корабль к Таити.

Две одиссеи

Блай попытался высадиться на острове Тофуа, однако британцев там неприветливо встретили туземцы. Тогда капитан взял курс на голландскую колонию на острове Тимор. За 48 дней шлюпка под его командованием прошла 6710 км без карт и большей части навигационного оборудования. Несколько участников путешествия от истощения впали в летаргию и выжили только чудом.

«Путешествие... вошло в историю как одно из величайших и самых отважных плаваний всех времён», — написал в своей книге Стингл.

На Тиморе Блай купил небольшое судно для прибрежного плавания, на котором добрался до Батавии, где путешественников свалила малярия. Окрепнув после болезни, капитан с двумя сопровождающими вернулся в Англию. Там Блай предстал перед военно-морским трибуналом, который признал его невиновным в потере судна. Впоследствии он был назначен начальником новой экспедиции, отправившейся за хлебным деревом.

«Мятеж никак не сказался на карьере Блая. Если во время командования «Баунти» он официально находился в звании лейтенанта, то в будущем дослужился до вице-адмирала», — отметил Стрельбицкий.

В свою очередь, Кристиан понимал, что его будут искать, поэтому решил не задерживаться на Таити. Вместе с другими участниками мятежа он отправился на находившийся поблизости остров Тубуаи. Однако там аборигены их встретили неприветливо. Британцы попытались вмешаться в местные межплеменные войны, переругались с вождями и вынуждены были покинуть несостоявшуюся колонию. На «Баунти» в итоге осталось всего девять человек. Остальные поселились на Таити и были впоследствии арестованы членами карательной экспедиции, прибывшей в Океанию на судне «Пандора».

Деревня Матаваи на острове Таити, 1822—1825 годы

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© Science Museum

Впоследствии четверо из числа задержанных моряков погибли в результате кораблекрушения «Пандоры». Остальные частично повторили путь Блая, добравшись до Англии через голландские владения. Десять человек предстали перед судом — четверо из них были оправданы, трое помилованы, остальные повешены.

22 сентября 1789 года Кристиан окончательно покинул Таити, взяв с собой 12 таитянок и несколько таитян. Через некоторое время «Баунти» пристал к берегам острова Питкэрн, неправильно нанесённого на европейские карты тех времён. По этой причине мятежники оказались фактически изолированы от всего остального мира.

Кристиан сжёг судно, чтобы ни у кого не было соблазна бежать, после чего разделил всю территорию острова на девять участков. Британцы оставили таитян без земли и женщин, превратив их фактически в рабов. В итоге полинезийцы подняли бунт. Они убили часть англичан, включая Кристиана, но и сами были полностью истреблены. Остальные британцы стали жертвами несчастных случаев и умерли от болезней. Выжил лишь матрос Джон Адамс, который впоследствии возглавил колонию.

В 1808 году её обнаружил американский корабль. Но преследовать к этому времени, кроме Адамса, было уже некого. Британская корона простила последнего мятежника и объявила Питкэрн своей заморской территорией. Часть потомков бунтовщиков с «Баунти» впоследствии перебралась на Таити и в Норфолк.

Кадр из американского фильма «Мятеж на «Баунти», 1962 год

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© Metro-Goldwyn-Mayer / Zuma

Как отметил Стрельбицкий, мятеж на «Баунти» — это «драматическая страница в истории мореплавания», по мотивам этих событий «было написано множество книг, сняты фильмы».