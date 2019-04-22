«Грабить казалось выгоднее»: как Испания и Португалия в XVI веке начали колониальный раздел мира

490 лет назад Испания и Португалия подписали Сарагосский договор, который разделил страны за пределами Европы на колониальные владения двух пиренейских держав. Хотя соглашение неоднократно нарушалось, формально оно действовало более двух столетий. Однако, по мнению экспертов, наибольшую финансовую выгоду мировая колониальная система принесла не Испании и Португалии, а Британии, Франции и ряду других стран Европы.

22 апреля 1529 года Испания и Португалия заключили Сарагосский договор, согласно которому демаркационная линия была проведена по западной части Тихого океана — в 297,5 лигах (около 1440 км) к востоку от Молуккских островов. Таким образом, Испания получила Америку (за исключением Бразилии) и большую часть Океании, а Португалия — Африку, Азию и восточное побережье Южной Америки.

Подписанию этого соглашения предшествовали великие географические открытия и захват Португалией и Испанией заморских территорий.

Реконкиста

В 711 году н.э. арабо-берберское войско переправилось через Гибралтарский пролив и покорило практически всю территорию Пиренейского полуострова. В 718 году астурийский король Дон Пелайо нанёс захватчикам поражение в долине Ковадонги. С этого момента начинается период Реконкисты — освобождения Пиренейского полуострова местным христианским населением и союзными соседними государствами. Она затянулась почти на восемь столетий и завершилась в 1492 году падением Гранады.

Местное дворянство и многочисленные наёмники привыкли жить исключительно войной, поэтому власти Португалии и Испании решили направить энергию своих подданных на покорение новых земель за морем.

«Испания и Португалия имели серьёзное преимущество перед другими державами. Они располагали мощными флотами», — отметил в интервью RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Португальский старт

В XV веке португальцы приступили к поиску новых земель, одержав ряд побед над арабами в Северной Африке. Они добрались до побережья Чёрного континента южнее Сахары, захватили первых темнокожих рабов и обнаружили богатые земли. В 1452—1454 годах Папа Римский Николай V издал ряд документов, позволявших португальцам захватывать в рабство «сарацин и язычников», а также покорять африканские и азиатские территории к югу от мыса Бохадур «аж до индийцев». Впоследствии первая экспедиция обогнула мыс Доброй Надежды и вышла в Индийский океан.

Португальский мореплаватель Фернан Магеллан и члены его команды, 21 октября 1520 года

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© Mary Evans Picture Library

В 1492 году находившийся на службе у испанской короны мореплаватель Христофор Колумб достиг берегов Америки. Тем самым он кардинально изменил представления европейцев о мировой географии и обесценил права, дарованные Португалии Святым Престолом. Возник риск серьёзного конфликта между испанскими и португальскими властями.

Раздел мира

3 мая 1493 года Папа Римский Александр VI провёл линию по карте в 100 лигах (около 500 км) на запад от островов Зелёного мыса. Все «незанятые» земли к западу от неё объявлялись владениями Испании, а к востоку — Португалии. Однако в Лиссабоне не согласились с решением понтифика и инициировали переговоры с Испанией. 7 июня 1494 года стороны заключили Тордесильясский договор, согласно которому линия раздела мира между Испанией и Португалией проходила в 370 лигах (1770 км) к западу от Азорских островов и архипелага Зелёного мыса.

Тордесильясский договор

© National Library of Portugal

Впоследствии соглашение дополнялось. В частности, через два года испанские и португальские власти включили в него специальные оговорки для владений в Магрибе.

Благодаря открытиям мореплавателя Васко да Гамы португальцы в 1498 году приступили к ограблению Индии, затем — к основанию колоний на Индостане. Тордесильясский договор устарел. 22 апреля 1529 года к нему было принято дополнение, известное как Сарагосский договор.

Система, сформированная на основе этих соглашений, действовала до середины XVIII века. Однако на практике её требования выполнялись условно. Так, Испания отказалась отдавать португальцам находившиеся вне её зоны контроля Филиппинские острова. Кроме того, между Лиссабоном и Мадридом постоянно возникали споры из-за границ их американских владений. Конфликты утратили остроту после перехода Португалии под власть Испании в 1580—1640 годах, но затем вспыхнули с новой силой.

Действие Тордесильясского и Сарагосского договоров было официально прекращено в 1777 году международным актом, подписанным в Сан-Ильдефонсо. Обе стороны решили определять границы, обсуждая их каждый раз в частном порядке. Испания окончательно признала права Португалии на Бразилию, а Лиссабон, в свою очередь, согласился с испанской принадлежностью Уругвая, Филиппинских и Марианских островов, а также части побережья Западной Африки.

Колониальная система

По словам Кошкина, договоры XV—XVI веков создали предпосылки для колониального раздела мира.

«Европейцам грабить казалось выгоднее, чем создавать. Однако в одном испанцы и португальцы сильно просчитались — они недооценили своих потенциальных конкурентов в лице Англии, Франции и Голландии», — отметил эксперт.

В начале XVI века испанцы уничтожили большую часть населения захваченных ими островов в Карибском море и стали покорять материковую часть Америки. Под их ударами пали империи ацтеков и инков, города-государства майя. Вывезенные из индейских стран сокровища были потрачены на роскошную жизнь испанской аристократии и ведение войн в Европе.

Испанцы также налаживали в Америке работу рудников. Согласно подсчётам, приведённым в книге американского историка Джека Везерфорда «История денег», с 1500 по 1800 годы горнопромышленные предприятия давали 70% мирового производства золота и 85% серебра. Однако Испании это не помогло — в стране началась сильная инфляция.

В 1588 году английские корабли разгромили испанский флот — «Непобедимую армаду». В конце XVI — начале XVII столетий от испанского господства освободились Нидерланды, ставшие мощным конкурентом своей бывшей метрополии. Со временем Франция захватила обширные владения в Америке и Африке.

Разгром английскими кораблями испанского флота — «Непобедимой армады», 8 августа 1588 года

© National Maritime Museum, Greenwich Hospital Collection

Испания также лишилась большей части своих колоний в Карибском море. Кроме того, англичане и французы заблокировали её продвижение в Северную Америку. Португалию вытеснили из большей части азиатских владений Великобритания и Голландия.

Генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с RT отметил, что по уровню жестокости в колониях британцы превзошли испанцев и португальцев.

«Испанцы демонстрировали силу, прибегая к запугиванию местного населения, тогда как англичане методично очищали необходимые им территории путём тотального уничтожения людей», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Кошкин. По словам эксперта, португальцы вывезли из Африки миллионы темнокожих рабов, испанцы убили множество индейцев в ходе походов конкистадоров. Тем не менее они не ставили перед собой цель тотального уничтожения населения.

«В британских колониях тоже были исключения, например, в Восточной Африке. Но в целом политика англичан была совершенно бесчеловечна. Об этом свидетельствуют миллионы убитых и умерших от голода индийцев, полностью уничтоженное население Тасмании, массовые убийства коренных жителей Австралии и индейцев в Северной Америке», — подчеркнул эксперт.

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По мнению Кошкина, чтобы убедиться в различиях между колониальной политикой Испании и Португалии, с одной стороны, и Британии — с другой, достаточно посмотреть на население их бывших владений.

«В большей части латиноамериканских стран проживает достаточно много индейцев и метисов. Сохранилось коренное население и на Филиппинах, и в Африке. При этом в англо-саксонской Северной Америке и в Австралии остались буквально единицы местных жителей», — добавил эксперт.

Аналитики сходятся во мнении, что вырученными в результате ограбления колоний средствами британцы и голландцы распорядились гораздо прагматичнее, чем испанцы. Если Мадрид фактически растратил их, то его конкуренты за счёт награбленного в Азии профинансировали промышленную революцию, отмечают эксперты.

«Большая часть колониальной империи вышла из-под контроля Испании ещё в начале XIX века. Этим они отличаются, например, от английских владений, освободившихся относительно недавно. Культурные связи между Испанией и её бывшими колониями сохранились, их очень ценят в Мадриде», — подытожила эксперт.