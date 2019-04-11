«История пойдёт по кругу»: чем может обернуться для жителей республики и соседних стран переворот в Судане

Президент Судана Омар аль-Башир арестован, а власть перешла в руки военных. Об этом в прямом эфире суданского ТВ заявил министр обороны республики Авад бен Ауф. По мнению экспертов, изначально никто из силовиков не выступал за смену власти, но военные вынуждены были вмешаться, чтобы остановить разгорающийся в стране конфликт. В 2020 году в Судане должны пройти президентские и парламентские выборы, однако аналитики сомневаются, что смена руководства африканской республики приведёт к улучшению жизни простых граждан. Вместе с тем внешнеполитический курс Судана не изменится, полагают специалисты. К каким последствиям может привести суданский переворот — разбирался RT.

Президент Судана Омар аль-Башир находится под арестом. В стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца и режим комендантского часа сроком на месяц. На ближайшие 24 часа воздушное пространство над африканской республикой будет закрыто. Об этих мерах сообщил 11 апреля министр обороны Судана Авад бен Ауф во время телеобращения к нации.

В течение двух лет страной будет руководить Переходный военный совет, который возьмёт на себя административные функции и подготовит всё необходимое для проведения выборов, добавил министр.

Также глава военного ведомства прояснил судьбу отстранённого от власти президента Омара аль-Башира. Политик, бессменно руководивший страной на протяжении последних тридцати лет, задержан и «содержится в безопасном месте», заявил Авад бен Ауф.

Министр обороны Судана Ауф Ибн Авад

Reuters

© Mohamed Nureldin Abdallah

Ранее лидер суданской оппозиции, экс-премьер Садык аль-Махди сообщил телеканалу Al-Hadath о том, что низложенный президент аль-Башир и его соратники находятся под домашним арестом. Эту информацию опроверг источник РИА Новости в президентском дворце. По его словам, аль-Башир находится в здании Генштаба ВС.

Как заявил в интервью РИА Новости представитель суданской оппозиционной коалиции «Национальный фронт перемен», для граждан страны бывший президент в политическом отношении «умер».

«Он умер для политической жизни Судана. То же можно сказать о его партии и окружении, — приводит слова суданского оппозиционера РИА Новости. — Сейчас ситуацию в стране контролирует армия, внутренние войска и аппарат национальной безопасности».

По информации СМИ, тысячи жителей столицы Судана вышли на улицы и бурно радуются свержению президента.

Однако эксперты опасаются, что этот эмоциональный подъём продлится недолго, и ситуация вернётся в привычное для Судана русло. Такую точку зрения в интервью RT высказал политолог-востоковед, доцент РГГУ Сергей Серёгичев. По его мнению, вряд ли военные хотят узурпировать власть — им просто нужно время, чтобы провести все необходимые процедуры и собрать деньги на выборы.

«К сожалению, вряд ли в результате этого переворота ситуация в Судане заметно улучшится, скорее, история страны снова пойдёт по кругу. Символично, что переворот произошёл именно в эти дни, потому что в начале апреля 1985 года примерно по такому же сценарию был свергнут президент Джафар Нимейри. Тогда тоже был сформирован переходный военный совет сроком на год, после чего появилось полноценное гражданское правительство», — напомнил эксперт в интервью RT.

«Армия занимает взвешенную позицию»

Первоначальной причиной начавшихся в декабре прошлого года протестов в Судане стал рост цен на хлеб. При том уровне бедности, который существует в республике, подорожание хлеба стало болезненным ударом для простых граждан. Сначала волна протестов охватила центральные районы страны, в некоторых городах даже был введён режим чрезвычайного положения. Не обошлось без жертв — по официальным данным, к концу января на улицах страны погибло порядка тридцати человек.

Как пояснил Сергей Серёгичев, причиной протестов стал хронический экономический кризис, при котором население Судана с каждым годом всё больше нищает.

«Власти обещали перемены, но изменить ситуацию не получилось, а людям уже надоело ждать. Кроме того, не улучшили положение и постоянные переговоры с оппозицией, которые власть вела не ради конкретного результата, а в качестве самоцели, чтобы размыть требования недовольных. Это тоже вызвало раздражение», — считает эксперт.

Омар Аль-Башир

Reuters

© Mohamed Nureldin Abdallah

По словам Серёгичева, предпосылки к социально-политическому взрыву копились годами, но «Арабская весна» обошла Судан стороной, потому что в 2011 году от страны отделился Южный Судан и это отвлекло всеобщее внимание. Но за последние годы стало понятно, что в результате отделения южной части страны жизнь не улучшилась, и напряжение снова начало расти.

«Плюс вдохновить оппозицию могли и недавние события в соседнем Алжире. О внешнем вмешательстве в этом случае говорить, скорее всего, не приходится. Что касается армии, то она сейчас старается занимать взвешенную позицию», — пояснил Сергей Серёгичев.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин. По мнению эксперта, корни переворота лежат в социально-экономической области.

«Армия вмешалась для того, чтобы прекратить нынешний кризис», — пояснил эксперт в интервью RT.

В конце февраля, когда стало очевидно, что волна протестов не спадает, глава государства предпринял ряд мер, чтобы переломить ситуацию. Он отправил в отставку правительство и руководителей провинций, а для выхода из экономического пике объявил в стране режим чрезвычайного положения. Мало того, Омар Аль-Башир пошёл на беспрецедентный шаг и предложил своему старому противнику Садыку аль-Махди пост личного помощника.

В 1980-х годах Садык аль-Махди возглавлял суданское правительство. Именно Омар аль-Башир при поддержке военных сверг его в 1989 году. Политик отправился в долгую эмиграцию, но в 2017 году вернулся в Судан и возглавил оппозиционную партию «Аль-Умма» («Нация»).

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Но предложение президента не заинтересовало Садыка аль-Махди, и за несколько дней до нынешнего переворота от лица граждан он потребовал от Омара Аль-Башира выпустить на свободу всех политзаключённых, отменить режим ЧС, а самому добровольно уйти в отставку.

Помимо этого жителей Судана возмутило намерение властей пересмотреть положение конституции, согласно которому Омар Аль-Башир не имел права баллотироваться на новый срок в 2020 году. Но в феврале директор Службы национальной безопасности и разведки страны попытался успокоить общественность, заявив, что этого не произойдёт. По его словам, президент не только покинет пост лидера правящей партии «Национальный конгресс», но и не станет выдвигаться на новый срок. Однако выборы президента и парламента, как и было намечено, пройдут в следующем году. После такого заявления и очередного повышения цен на хлеб недовольные граждане стали выходить на улицы.

На первых порах военные пытались разгонять протестующих. Но 9 апреля в Хартуме произошли стычки между силовиками и оппозицией, в результате которых на улицах погибло 13 человек, сообщило агентство Associated Press.

По данным СМИ, за несколько дней до столкновений в социальных сетях Судана стала появляться информация о подготовке вооружённого переворота в стране.

По мнению экспертов, военные не были инициаторами переворота, а лишь перехватили ситуацию, потушив разгоравшийся конфликт. Накануне глава минобороны Судана заявил, что хотя армия понимает мотивы протестующих, она не позволит нарастать хаосу в стране — этого военным просто «не простит история».

«Нет опыта успешных реформ»

Действительно, хаоса и кровопролития в истории Судана было слишком много: практически вся постколониальная история страны состоит из череды переворотов и гражданских конфликтов. Главным образом противостояние проходило по линии Север — Юг, где жили соответственно арабы-мусульмане и африканские племена, исповедующими христианство.

Суданские повстанцы во время гражданской войны

Reuters

© Goran Tomasevic

Конфликт начался ещё до провозглашения Суданом независимости от Англии и Египта — в 1956 году южане и северяне вступили в кровопролитное противостояние. Гражданская война длилась несколько десятилетий, вплоть до 2006 года, за исключением перемирия 1972—1983 годов. Только в 2005 году сторонам удалось договориться. Власти Судана согласились провести референдум, по итогам которого южные районы страны обрели независимость.

Это положило конец кровопролитию, но ухудшило экономическое положение северян, так как на территории Южного Судана осталось большинство месторождений нефти. Ещё в 2009 году за чертой бедности жило около 45% населения страны, теперь же доходы Хартума от экспорта нефти упали с $11,1 млрд до $1,8 млрд. Это нанесло серьёзный удар по и без того слабой экономике. Для сравнения, доходы суданского бюджета в 2017 году составили немногим более $8 млрд, расходы — около $13 млрд.

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После потери нефтяных доходов власти решили сделать упор на развитие сельского хозяйства. Президент представил стратегию развития аграрной отрасли. Но хотя Судан обладает и плодородными землями, и водой для орошения, и трудовыми резервами, добиться прорыва в экономике республике не удалось, отмечают эксперты.

«Среди арабских стран к Судану было особое отношение: была надежда превратить его в огромную продовольственную корзину для всего арабского мира. Но Судан не использует потенциал своих ресурсов, имея рядом рынок сбыта, — богатые монархи Персидского залива нуждаются в поставках продовольствия», — пояснил Юрий Зинин.

На сегодняшний день эксперты не готовы давать оптимистичные прогнозы в отношении суданской экономики. По мнению Сергея Серёгичева, надежд на структурные изменения практически нет.

«У Судана просто нет опыта успешных реформ, и не ясно, по какому пути ему развиваться. А к чему приводит следование рецептам МВФ, видно на примере таких стран, как Аргентина. Но и альтернатив у суданцев тоже нет», — считает эксперт.

Вопрос стабильности

При этом Судан занимает важное геостратегическое положение на мировой карте. Эксперты отмечают, что у страны есть выход к Красному морю, и в перспективе она способна участвовать в контроле над этим районом и прилегающими проливами. К тому же Судан — одно из самых крупных государств Африканского континента, богатое месторождениями золота. Добыча этого металла в стране растёт. В 2017 году здесь было извлечено свыше 100 тонн золота. Для сравнения — в 2013 году было добыто только 24 тонны. Начиная с 2013 года разведкой и добычей золота в стране занималась российская компания Siberian for Mining по соглашению с местным правительством. Разведданные российских геологов говорят о том, что в сумме объёмы залежей золота в стране составляют порядка 46 тыс. тонн.

Плантация сахарного тростника, Судан.

Reuters

© Mohamed Nureldin Abdallah

Прежние власти Судана стремились к активному сотрудничеству с Москвой. В частности, со стороны суданских властей звучали предложения по созданию российской военной базы в стране. С такой инициативой в 2017 году выступил глава комитета обороны и безопасности суданского парламента. Впрочем, Москва сдержано отреагировала на это предложение. По словам экспертов, создание военной базы в Африке обернулось бы для России значительными финансовыми затратами. Вместо этого в январе 2019 года правительство РФ одобрило проект соглашения об упрощенном порядке захода военных кораблей стран в порты России и Судана.

Сейчас Москва следит за развитием ситуации в африканской республике, об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

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«Рассчитываем также, что при любом исходе — а вся ситуация является исключительно внутренним делом самих суданцев — российско-суданские отношения будут константой во внешней политике Судана», — добавил он.

У страны существуют и давние связи с Западом, например с Великобританией, отмечают эксперты. В то же время республика представляет определённый интерес для соседних государств — огромная территория имеет неохраняемую границу, и это весьма удобно для разных криминальных и антиправительственных структур.

«Соседи Судана заинтересованы, чтобы в республике сохранилась стабильность, и сейчас внимательно следят за развитием ситуации», — пояснил Юрий Зинин.

По мнению экспертов, после переворота внешний курс Судана не изменится — Хартум будет также дружить с Ираном, поддерживать связи с Саудовской Аравией и другими странами.

«Соседи, в первую очередь Египет, будут заинтересованы в том, чтобы Судан получил какую-то финансовую поддержку, и постараются помочь в этом. Никто не хочет видеть у своих границ полыхающий в огне гражданской войны Судан. Что касается отношений республики с Москвой, то они не должны ухудшиться. Напротив, новые власти наверняка постараются заручиться поддержкой России», — подытожил Сергей Серёгичев.