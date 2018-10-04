Посол Судана рассказал о сотрудничестве с Россией в нефтяной и военной сферах
- Reuters
По его словам, Москва к концу 2019 года начнёт строить нефтеперерабатывающий завод, на котором будет перерабатываться как суданская нефть, так и нефть из других стран.
«Производственная мощность нового НПЗ, как ожидается, составит 400 тыс. баррелей в сутки», — отметил посол.
Что касается военно-технического сотрудничества, то, по словам Бабикера, оно идёт по плану.
«Например, Россия будет поставлять вооружение суданской армии, которая исторически привыкла использовать российские образцы боевой техники», — заявил он.
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