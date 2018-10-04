Товарооборот между ЕС и ЕАЭС увеличился на 20%

Рост товарооборота между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом по итогам 2017 года составил 20%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

«Ни для кого не секрет, что бизнес стран ЕС по-прежнему настроен на сотрудничество с партнерами из стран ЕАЭС. Более того, по итогам 2017 года рост товарооборота с Евросоюзом составил более чем 20%», — заявили в пресс-службе.

В ЕЭК добавили, что ЕАЭС и ЕС далеки от объёмов торговли, существовавших до введения санкций против России. При этом в комиссии отметили, что «положительная тенденция есть», и предположили, что «такого рода прагматизм будет наблюдаться и дальше».

Данные о росте товарооборота между ЕАЭС и ЕС также подтвердили в представительстве Евросоюза в России. В ЕС отметили, что уровень двусторонней торговли находится в тесной зависимости от цен на нефть.

В феврале в ЕС назвали разрешение конфликта на Украине важной предпосылкой для сближения с ЕАЭС.