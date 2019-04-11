Министр обороны Судана объявил о задержании президента

Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о задержании президента страны Омара аль-Башира.

Соответствующее заявление было сделано в ходе телеобращения главы Минобороны.

По его словам, аль-Башир «находится в безопасном месте».

В заявлении также было объявлено об отстранении аль-Башира от власти и о роспуске правительства и других органов власти.

Кроме того, Авад заявил о введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца и комендантского часа сроком на месяц.

В ближайшие два года руководить Суданом будет переходный совет, после чего в стране пройдут выборы.

Аль-Башир руководил Суданом с 1993 года.