Министр обороны Судана объявил о задержании президента
- Reuters
Соответствующее заявление было сделано в ходе телеобращения главы Минобороны.
По его словам, аль-Башир «находится в безопасном месте».
В заявлении также было объявлено об отстранении аль-Башира от власти и о роспуске правительства и других органов власти.
Кроме того, Авад заявил о введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца и комендантского часа сроком на месяц.
В ближайшие два года руководить Суданом будет переходный совет, после чего в стране пройдут выборы.
Аль-Башир руководил Суданом с 1993 года.