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Министр обороны Судана объявил о задержании президента

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Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о задержании президента страны Омара аль-Башира.
Министр обороны Судана объявил о задержании президента
  • Reuters

Соответствующее заявление было сделано в ходе телеобращения главы Минобороны.

По его словам, аль-Башир «находится в безопасном месте».

В заявлении также было объявлено об отстранении аль-Башира от власти и о роспуске правительства и других органов власти.

Кроме того, Авад заявил о введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца и комендантского часа сроком на месяц.

В ближайшие два года руководить Суданом будет переходный совет, после чего в стране пройдут выборы.

Аль-Башир руководил Суданом с 1993 года.

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