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Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

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Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти.
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
  • AFP

Соответствующее заявление суданских военных транслировалось в эфире государственных телеканалов.

Согласно заявлению, в стране образован переходный совет, который будет находиться у власти два года, после чего в Судане пройдут выборы.

11 апреля жители Хартума начали отмечать отставку президента Судана Омара аль-Башира до её официального объявления. 

Ранее сообщалось, что суданские военные объявили о создании в стране переходного совета

Национальная служба разведки и безопасности Судана объявила об освобождении всех политических заключённых в стране на фоне сообщений о смене власти.

В Кремле прокомментировали ситуацию в Судане.

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