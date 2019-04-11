Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
- AFP
Соответствующее заявление суданских военных транслировалось в эфире государственных телеканалов.
Согласно заявлению, в стране образован переходный совет, который будет находиться у власти два года, после чего в Судане пройдут выборы.
11 апреля жители Хартума начали отмечать отставку президента Судана Омара аль-Башира до её официального объявления.
Ранее сообщалось, что суданские военные объявили о создании в стране переходного совета.
Национальная служба разведки и безопасности Судана объявила об освобождении всех политических заключённых в стране на фоне сообщений о смене власти.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Судане.