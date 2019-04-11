Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти.

Соответствующее заявление суданских военных транслировалось в эфире государственных телеканалов.

Согласно заявлению, в стране образован переходный совет, который будет находиться у власти два года, после чего в Судане пройдут выборы.

11 апреля жители Хартума начали отмечать отставку президента Судана Омара аль-Башира до её официального объявления.

Ранее сообщалось, что суданские военные объявили о создании в стране переходного совета.

Национальная служба разведки и безопасности Судана объявила об освобождении всех политических заключённых в стране на фоне сообщений о смене власти.

В Кремле прокомментировали ситуацию в Судане.