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В Кремле прокомментировали ситуацию в Судане

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В Кремле внимательно отслеживают ситуацию в Судане, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Судане
  • Reuters

«Мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, мы надеемся, что... не будет какой-то эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», — заявил Песков.

По его словам, в России надеются, что в самое ближайшее время ситуация в Судане вернётся в конституционное русло.

Ранее сообщалось, что суданские военные объявили о создании в стране переходного совета. Об этом информировал телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

В Судане последние четыре месяца не стихают народные протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране. Митинги начались на фоне роста цен на топливо, хлеб и муку.

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