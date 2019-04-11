В российском посольстве рассказали о ситуации в Хартуме

Пресс-атташе посольства России в Судане Владимир Томский заявил, что обстановка вокруг российского посольства в Хартуме спокойная.

«Никаких обращений от граждан России не поступало. Люди в целом здесь к иностранцам относятся доброжелательно, вокруг посольства тихо, спокойно», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее сообщалось, что жители Хартума начали отмечать отставку президента Судана Омара аль-Башира до её официального объявления.

Высокопоставленный источник в президентском дворце в Хартуме не подтвердил домашний арест лидера Судана.

Армия Судана объявила о создании в стране переходного совета. Новый руководящий орган должен возглавить первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.