В российском посольстве рассказали о ситуации в Хартуме
- Reuters
«Никаких обращений от граждан России не поступало. Люди в целом здесь к иностранцам относятся доброжелательно, вокруг посольства тихо, спокойно», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Ранее сообщалось, что жители Хартума начали отмечать отставку президента Судана Омара аль-Башира до её официального объявления.
Высокопоставленный источник в президентском дворце в Хартуме не подтвердил домашний арест лидера Судана.
Армия Судана объявила о создании в стране переходного совета. Новый руководящий орган должен возглавить первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.