СМИ: Армия в Судане объявила о создании переходного совета
- AFP
Отмечается, что новый орган руководства страны возглавит первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.
الجيش السوداني يعلن تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض أبنعوف #العربية_عاجلhttps://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) 11 апреля 2019 г.
В Судане последние четыре месяца не стихают народные протесты, которые были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Митинги начались на фоне роста цен на топливо, хлеб и муку.
В конце февраля президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на год.