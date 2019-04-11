СМИ: Армия в Судане объявила о создании переходного совета

Суданские военные объявили о создании в стране переходного совета, информирует Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что новый орган руководства страны возглавит первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.

الجيش السوداني يعلن تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض أبنعوف #العربية_عاجلhttps://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) 11 апреля 2019 г.

В Судане последние четыре месяца не стихают народные протесты, которые были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Митинги начались на фоне роста цен на топливо, хлеб и муку.

В конце февраля президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на год.