Египет и Судан объединят железнодорожную и энергетическую сети двух стран

Египет и Судан планируют объединить железнодорожную и энергетическую сети.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, принятое на заседании под руководством глав МИД двух стран.

Отмечается, что проект прокладки в Судан железной дороги из египетского Асуана находится в настоящее время в процессе обсуждения.

Отмечается, что проект единой энергетической сети мощностью 300 МВт вышел на стадию реализации.

Ранее сообщалось, что правительство Египта одобрило контракт между Национальным управлением железных дорог страны и российско-венгерским консорциумом с участием «Трансмашхолдинга» на покупку 1,3 тыс. пассажирских вагонов.