Египет и Судан объединят железнодорожную и энергетическую сети двух стран

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Египет и Судан планируют объединить железнодорожную и энергетическую сети.
Египет и Судан объединят железнодорожную и энергетическую сети двух стран
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, принятое на заседании под руководством глав МИД двух стран.

Отмечается, что проект прокладки в Судан железной дороги из египетского Асуана находится в настоящее время в процессе обсуждения.

Отмечается, что проект единой энергетической сети мощностью 300 МВт вышел на стадию реализации.

Ранее сообщалось, что правительство Египта одобрило контракт между Национальным управлением железных дорог страны и российско-венгерским консорциумом с участием «Трансмашхолдинга» на покупку 1,3 тыс. пассажирских вагонов.

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