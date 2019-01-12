Акт девятый: «жёлтые жилеты» готовятся к протестам во Франции в преддверии национальных дебатов

В субботу, 12 января, активисты «жёлтых жилетов» девятый раз выйдут на улицы Парижа и других городов Франции. Демонстрации пройдут в преддверии общенациональных дебатов, которые должны стартовать на следующей неделе. Президент страны Эммануэль Макрон собирается выступить с очередным обращением к нации. Между тем демонстранты уже выражают недовольство дебатами, в частности, из-за того, что вопросы согласовываются властями без учёта мнения протестующих.

В субботу, 12 января, во Франции пройдёт девятая волна антиправительственных акций протеста движения «жёлтых жилетов». В ходе демонстраций выходящие на улицы французы выражают своё недовольство прежде всего непопулярными налоговыми и социальными реформами, которые проводит администрация президента Эммануэля Макрона.

Ожидается, что для обеспечения правопорядка в субботу будут мобилизованы около 80 тыс. полицейских.

Согласно официальной оценке полиции, в восьмом акте протестов неделю назад приняли участие около 50 тыс. человек по всей Франции, из них 3,5 тыс. — в Париже. Зачастую демонстрации перерастали в столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Позднее глава кабмина Франции Эдуар Филипп заявил, что участникам беспорядков в ходе протестов уже вынесено более 1 тыс. приговоров.

При этом, согласно опросу общественного мнения, большинство французов по-прежнему поддерживают «жёлтые жилеты». Несмотря на то что с 19 декабря уровень одобрения или сочувствия к движению упал на 10 пунктов, он составляет 60%.

Напомним, что в попытке усмирить протестное движение президент Франции ещё 10 декабря обратился к нации. Помимо объявления чрезвычайного социально-экономического положения Макрон заявил о принятии ряда мер по нормализации ситуации в стране, однако протестующие выступили против предлагаемых властями косметических изменений и потребовали более серьёзных действий.

В ответ Макрон заявил о подготовке к проведению больших национальных дебатов, в ходе которых каждый желающий сможет внести свои предложения по налоговым, миграционным, управленческим и другим насущным вопросам. Ожидается, что дебаты стартуют 15 января. Кроме того, французский лидер анонсировал, что 14-го числа он вновь обратится к гражданам Пятой республики. В открытом письме Макрон намерен объяснить французам, какие меры он собирается принять по завершении дебатов (в которых, согласно опросу Elabe, намерены принять участие 41% граждан страны).

По мнению одного из активистов, организация данных диспутов — это всего лишь тактика правительства Франции по отвлечению внимания от протестов.

«Я бы хотел высказаться против слов некоторых министров. Например, министр юстиции (Николь Беллубэ. — RT) сказала, что она не могла бы жить в стране, где восстановили бы смертную казнь или запретили аборты. Можно подумать, эти вопросы поднимались протестующими! Это не так! Я такого никогда не слышал — ни здесь, ни где бы то ни было ещё. Это попытка нас очернить, выставить какими-то недостойными, гнусными людьми», — заявил RT France один из протестующих.

Его соратник также назвал фикцией общенациональные дебаты. Как подчеркнул участник протестного движения, при составлении списка вопросов, по которым будет приниматься решение, не учитывается мнение всех граждан, а власти сами определяют темы предстоящих дискуссий.

«Но мы уже предприняли какие-то шаги: мы подали жалобы, встретились с нашими депутатами, дошли до уровня муниципальных властей, чтобы отреагировать на просьбу господина Макрона. А ответа всё еще нет. Единственное, что нам предложили, — это большая дискуссия, где есть предварительный отбор. Все наши претензии известны, но на них никто не отвечает», — сообщил RT France активист «жёлтых жилетов» в регионе Нормандия.

Пока же представитель Елисейского дворца объявил, что президент Франции из-за напряжённого графика не сможет посетить Всемирный экономический форум, который пройдёт в Давосе 22—25 января. По неофициальной информации, решение отказаться от поездки в Швейцарию связано в том числе с протестами «жёлтых жилетов».

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, нежелание Макрона посещать Давос лишь подчёркивает серьёзную ситуацию с протестами во Франции.

«То, что Макрон от этого отказывается, — признак того, что ситуация во Франции политически напряжённая», — констатировал Оленченко.

Как отметил собеседник RT, для французского лидера стал неожиданным тот факт, что в его стране не только сложилась, но и поддерживается подобная оппозиция, носящая активно-протестный характер. Эксперт полагает, что есть три варианта выхода из сложившейся ситуации: подавление протестов, поиск компромиссов и предоставление уступок активистам. Однако, несмотря на некоторые уступки властей, который митингующие называют «подачками», протесты не теряют своей силы.

«Макрону надо искать союза с другими политическими силами и вместе с ними вырабатывать общую платформу для социально-экономического урегулирования вопроса. Мне это видится как наиболее рациональный путь. Пригласить лидеров французских партий, вместе с ними обсудить ситуацию. Думаю, если Макрон пойдёт на это, если он будет их призывать принять участие в урегулировании, то ему тоже нужно будет изменить свою внутреннюю политику», — полагает Оленченко.

Reuters

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В свою очередь, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров отметил, что, хотя власти обозначили своё видение выхода из кризиса ещё до Нового года, рядовые французы, по всей видимости, не возлагают больших надежд на предстоящие переговоры.

«Судя по всему, французы не столь оптимистично воспринимают будущий диалог, рейтинг Макрона подрос буквально на 1%. Ситуация остаётся сложной, судя по всему, опять будут столкновения с полицией, неслучайно правительство мобилизовало значительное количество силовых структур, чтобы дать отпор наиболее агрессивной части «жёлтых жилетов», хотя жёлтые жилеты уже носят погромщики, крайне правые и левые экстремистские организации, которые под соусом «жёлтых жилетов» проводят деструктивную линию, чтобы обострить ситуацию, поэтому с большим оптимизмом не стоит воспринимать будущую дискуссию, но пока это единственный путь, который может предложить французское руководство», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Трансформация протеста

На этой неделе также стало известно, что во Франции есть не только «жёлтые жилеты», но и «красные ручки». Так обозначается движение работников сферы образования. В первую очередь они выражают недовольство разгулом насилия в учреждениях и отсутствием соответствующей реакции на данные инциденты со стороны властей и руководства. Кроме того, учителя и воспитатели хотят добиться повышения оплаты труда, улучшения медицинского обслуживания, упорядочивания рабочих часов и стандартизации количества учащихся в классах.

В настоящее время «красные ручки» представляют примерно 7% из всех 880 тыс. работников французской системы образования, но глава Министерства народного образования страны Жан-Мишель Бланке уже сообщил о создании рабочей группы для решения проблемы активистов.

При этом увеличение общего количества недовольных текущей политической системой и курсом Эммануэля Макрона привело к тому, что одна из лидеров «жёлтых жилетов» Жаклин Муро сообщила об образовании в ближайшее время во Франции новой политической силы.

Целью новой партии станут реформы налогообложения и возобновление социальной политики.

«Я не требую никакого титула, я пробую создать партию, и это уже неплохо. Далее, как и в любой партии, будет голосование. Буду ли я лидером партии или нет, мне всё равно, не это главное. Главное — её создать, объединить людей против насилия и ради уважения наших институтов», — подчеркнула Муро.

Добавим, что ещё не созданное политическое объединение уже фактически имеет поддержку со стороны политиков из других государств. Об одобрении идей протестного движения уже заявили в Италии. Как подчеркнул вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, партия «Движение пяти звёзд» готова к сотрудничеству с «жёлтыми жилетами».

«Я поддерживаю граждан, которые протестуют против президента, который действует вопреки желанию своего народа», — подчеркнул министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.