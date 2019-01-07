Вице-премьер Италии поддержал движение «жёлтых жилетов» во Франции

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Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо поддержал движение «жёлтых жилетов» во Франции, отметив, что «Движение пяти звёзд» готово поддержать протестующих. Он призвал демонстрантов не сдаваться и добавил, что в Италии следят за происходящими акциями французских граждан.
Вице-премьер Италии поддержал движение «жёлтых жилетов» во Франции
  • Reuters

«Жёлтые жилеты, не сдавайтесь! Из Италии мы следим за вашей борьбой с первого дня вашего появления. Мы знаем, что питает ваш дух и почему вы решили выйти на улицы, чтобы заставить вас услышать», — говорится в обращении политика на сайте «Движения пяти звёзд».

Он добавил, что движение готово поддержать протестующих «в случае необходимости».

Также право на протесты граждан Франции поддержал итальянский министр внутренних дел, вице-премьер Маттео Сальвини, пишет The Telegraph. При этом он подчеркнул, что выступает против насилия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.

Во Франции восьмую неделю подряд продолжаются акции протестов «жёлтых жилетов». 

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