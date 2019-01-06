Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.

Об этом он сообщил в своём Twitter.

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 января 2019 г.

«Вновь чрезмерная жестокость обрушилась на республику — её стражей, представителей и символы. Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует», — написал французский лидер.

По его словам, каждый участник протестных мероприятий «должен взять себя в руки» для того, чтобы начать диалог.

Подробнее о ситуации в стране — в материале RT.