МВД Франции обвинило «жёлтые жилеты» в уничтожении более половины дорожных радаров
- Reuters
Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что это около 60% всех дорожных радаров Франции.
«Почти 60% дорожных радаров сейчас неисправны или полностью уничтожены теми, кто говорит о своей принадлежности к движению», — сказал министр.
По его словам, в соцсетях он видел фотографии, на которых протестующие позировали рядом со сгоревшими радарами.
Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что более тысячи приговоров было вынесено участникам беспорядков в ходе протестных мероприятий в стране, устроенных движением «жёлтых жилетов».