МВД Франции обвинило «жёлтые жилеты» в уничтожении более половины дорожных радаров

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обвинил активистов движения «жёлтых жилетов» в уничтожении более 3200 радаров для контроля за соблюдением скоростного режима на дорогах страны.
МВД Франции обвинило «жёлтые жилеты» в уничтожении более половины дорожных радаров
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что это около 60% всех дорожных радаров Франции.

«Почти 60% дорожных радаров сейчас неисправны или полностью уничтожены теми, кто говорит о своей принадлежности к движению», — сказал министр.

По его словам, в соцсетях он видел фотографии, на которых протестующие позировали рядом со сгоревшими радарами.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что более тысячи приговоров было вынесено участникам беспорядков в ходе протестных мероприятий в стране, устроенных движением «жёлтых жилетов».

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