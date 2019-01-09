Опрос показал снижение поддержки «жёлтых жилетов» во Франции

Короткая ссылка
Количество французов, поддерживающих движение «жёлтых жилетов», снизилось с 19 декабря на 10 пунктов и составляет 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe.

Как отмечается на сайте, за почти восемь недель с начала мобилизации это первое значительное снижение.

Согласно данным опроса, 31% граждан не одобряют акции, при этом 15% из них находятся в оппозиции к движению, а 16% относятся к нему враждебно. Ещё 9% респондентов заявили о безразличии к «жилетам».

Кроме того, исследование показало, что 41% жителей Франции намерены принять участие в общенациональных дебатах, которые были предложены властями в качестве одного из ответов на протесты. 

Ранее МИД предупредил россиян о новых протестах «жёлтых жилетов» во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить