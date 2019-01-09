Опрос показал снижение поддержки «жёлтых жилетов» во Франции

Количество французов, поддерживающих движение «жёлтых жилетов», снизилось с 19 декабря на 10 пунктов и составляет 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe.

Как отмечается на сайте, за почти восемь недель с начала мобилизации это первое значительное снижение.

Согласно данным опроса, 31% граждан не одобряют акции, при этом 15% из них находятся в оппозиции к движению, а 16% относятся к нему враждебно. Ещё 9% респондентов заявили о безразличии к «жилетам».

Кроме того, исследование показало, что 41% жителей Франции намерены принять участие в общенациональных дебатах, которые были предложены властями в качестве одного из ответов на протесты.

Ранее МИД предупредил россиян о новых протестах «жёлтых жилетов» во Франции.