МИД России предупредил россиян о новых протестах «жёлтых жилетов» во Франции
- Reuters
«Франция — 12 января продолжатся акции движения «жёлтых жилетов» в Париже, Бурже (регион Центр — Валь-де-Луар) и других городах; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указывается в заявлении.
Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы для обеспечения порядка во время акций протестов «жёлтых жилетов» 12 января.
Подробнее о последних новостях по поводу демонстраций «жёлтых жилетов» — в материале RT.