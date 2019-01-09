МИД России предупредил россиян о новых протестах «жёлтых жилетов» во Франции

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Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД предупредил россиян о грядущих акциях протестов «жёлтых жилетов» и призвал избегать мест скопления людей во Франции.
МИД России предупредил россиян о новых протестах «жёлтых жилетов» во Франции
  • Reuters

«Франция — 12 января продолжатся акции движения «жёлтых жилетов» в Париже, Бурже (регион Центр — Валь-де-Луар) и других городах; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указывается в заявлении.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы для обеспечения порядка во время акций протестов «жёлтых жилетов» 12 января.

Подробнее о последних новостях по поводу демонстраций «жёлтых жилетов» — в материале RT.

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