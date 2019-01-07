«Движение перешло к политическим требованиям»: какие перспективы у партии «жёлтых жилетов»

Активистка «жёлтых жилетов» Жаклин Муро намерена создать политическую партию, которая будет бороться за налоговую реформу и возобновление социальной политики во Франции. Юристы и бывшие парламентарии уже составляют устав новой организации. Поддержку «жёлтым жилетам» выражают как жители страны, так и известные политики, в том числе члены кабинета министров Италии. Эксперты считают, что на фоне протестов у такого объединения есть шансы получить депутатские кресла на выборах в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года. Однако в будущем, отмечают политологи, партии нужно будет обозначить позицию по другим актуальным для французов темам, в том числе миграционному вопросу.

Одна из лидеров «жёлтых жилетов» во Франции Жаклин Муро объявила о намерении создать новую политическую партию, которая бы представляла интересы протестующих.

«Я не требую никакого титула, я пробую создать партию, и это уже неплохо. Далее, как и в любой партии, будет голосование. Буду ли это я лидером партии или нет, мне всё равно, не это главное. Главное — её создать, объединить людей против насилия и ради уважения наших институтов», — сказала она France Info.

Она подчеркнула, что устав нового политического образования пишется с участием юристов и бывших парламентариев. А целями новой партии, добавила Муро, станут реформы налогообложения и возобновление социальной политики.

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Само решение создать партию говорит о трансформации протеста с экономического на политический, считает ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

«Это движение, которое изначально выдвигало экономические требования, протестуя против проекта повышения цен на бензин, на дизельное топливо, перешло уже к политическим требованиям», — сказал он в беседе с RT.

Фёдоров напомнил, что в мае 2019 года состоятся выборы в Европарламент, где у новой партии появится возможность воспользоваться широкой поддержкой населения. Однако французские выборы состоятся нескоро, а потому и повлиять на политику Парижа у них вряд ли получится, добавил эксперт.

«Создание новой партии на волне поддержки — это шаг, который может в политическом плане принести успех. Но даже если они её сформируют, победят на этих выборах, да, они пройду в Европарламент, но влиять на политическую жизнь Франции будет сложно. Однако затем последуют муниципальные выборы в 2021 году», — подчеркнул Фёдоров.

Тем не менее перед новой партией стоят и серьёзные риски, отметили эксперты. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT подчеркнул, что призывы к налоговой реформе и социальной защите населения не могут заменить полноценную политическую программу.

«Два пункта — облегчение налогового бремени и повышение социальной защиты населения — пока что ещё не являются полноценной политической программой. А как партия будет относиться к внешней политике и как она будет относиться к тому, что Франция является одним из двигателей ЕС? Как будет относиться к вопросам миграции?» — отметил он в разговоре с RT.

В то же время, согласно опросу Elabe, результаты которого были опубликованы 19 декабря, «жёлтых жилетов» поддерживают около 70% французов. При этом среди сторонников различных политических партий и фигур против демонстрантов выступают только те, кому нравится курс, проводимый президентом Франции Эммануэлем Макроном.

7 января в поддержку «жёлтых жилетов» выступил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво. Он отметил смелость протестующих и их готовность добиваться перемен, одновременно осудив тех, кто принимает участие в беспорядках и потасовках с полицией.

«Чтобы надеть жёлтый жилет и выйти на круговой перекрёсток в маленьком городе, где все вас знают, нужна большая смелость. Вы говорите вашим соседям, родителям и детям, что вы больше не можете терпеть», — сказал он в эфире радио France Inter.

Поддержали движение и в правительстве Италии. Так, с одобрением идей протестующих выступил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, отметив, что партия «Движение пяти звёзд» готова сотрудничать с «жёлтыми жилетами».

«Жёлтые жилеты», не сдавайтесь! Из Италии мы следим за вашей борьбой с первого дня вашего появления. Мы знаем, что питает ваш дух и почему вы решили выйти на улицы», — приводит его слова сайт Движения пяти звёзд.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини также высказался в поддержку движения. «Я поддерживаю граждан, которые протестуют против президента, который действует вопреки желанию своего народа», — цитирует Сальвини The Telegraph.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Benoit Tessier/Pool

По словам Безпалько, французские власти не смогут заставить своих граждан уйти с улиц.

«Потребуется мощное подавление этого протеста в течение длительного времени… Это протест против того, что копилось во Франции на протяжении последних двух десятилетий — это и миграции, и изменение социальной политики. Это можно рассматривать как один из массовых протестов против ЕС и как один из элементов кризиса ЕС», — заключил он.

«Капля в море»

Массовые протесты «жёлтых жилетов» по всей Франции начались 17 ноября 2018 года. Изначально недовольство вышедших на улицы французов, которые выбрали своим символом обязательный для автомобилистов светоотражающий жилет жёлтого цвета, было направлено на предстоящее повышение цен на топливо.

На первую и самую массовую акцию 17 ноября по всей стране вышли почти 300 тысяч человек. Протестующие перекрывали дороги и блокировали доступ к хранилищам топлива. В первый день массовых акций погибла одна из протестующих — 63-летняя женщина. Её сбил водитель, который запаниковал при виде скопления манифестантов.

Все последующие акции протеста проходили по субботам и в среде «жёлтых жилетов» получали неофициальное название «актов» с порядковым номером. Вторые массовые выступления прошли во Франции 24 ноября и привлекли около 100 тысяч манифестантов. Не обошлось без столкновений с полицией, в которых стражи порядка применяли слезоточивый газ.

Протестующие стали выступать против дороговизны жизни во Франции в целом, а также привилегий для чиновников. Впоследствии «жёлтые жилеты» стали требовать введения во Франции референдумов гражданской инициативы, при помощи которых граждане смогут высказаться по вопросам государственной важности.

В последующих акциях 1 и 8 декабря количество манифестантов сократилось, но протесты по-прежнему сопровождались насилием, разрушениями магазинов и объектов инфраструктуры.

Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил в стране чрезвычайное экономическое положение в связи с непрекращающимися протестами. Французский лидер пообещал ввести ряд срочных социальных и экономических мер, направленных на сокращение напряжённости.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. В конце года будет установлена специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами. Для тех, кто зарабатывает менее €2 тыс. в месяц, вводятся налоговые вычеты», — пообещал Макрон. Официальные лица французского государства оценили реализацию этих мер в €8—10 млрд.

Протестующие назвали предложенные президентом меры «каплей в море», но последующие субботние акции протеста отметились снижением количества участников. 15 декабря на улицы вышло 66 тысяч человек, 22 декабря — 38 тысяч человек. Последняя акция «жёлтых жилетов» перед Новым годом, состоявшаяся 29 декабря, собрала около 12 тысяч человек.

Однако первое выступление движения в 2019 году, которое прошло 5 января, отметилось скачком численности участников — 50 тысяч человек по всей Франции. Протестующим в Париже удалось проникнуть на территорию правительственного здания, в котором находились представитель правительства Франции Бенжамен Гриво и ещё несколько чиновников, которые были в результате эвакуированы.

«Мы не пойдём ни на какие уступки этим жестоким людям и тем, кто призывает к свержению правительства. Нападению подверглась наша республика, её государственные институты и демократическая форма правления», — прокомментировал эти события Гриво.

Позднее на возобновление протестов обратил внимание и президент Макрон.

«Вновь чрезмерная жестокость обрушилась на республику — её стражей, представителей и символы​​​. Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует. Каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу», — заявил французский лидер.